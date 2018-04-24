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Şehit astsubay Akın'ın naaşı Uşak'a getirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.04.2018 19:45 | Son Güncelleme

Şehit astsubay Akın'ın naaşı Uşak'a getirildi

Şırnak'ta, PKK'lı teröristlerin önceden tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Jandarma Üstçavuş Sadık Akın'ın naaşı, memleketi Uşak'a getirildi.

Şırnak 23. Piyade Tümen Komutanlığındaki törenin ardından askeri uçakla Uşak Havaalanı'na ulaştırılan şehit Akın'ın Türk bayrağına sarılı naaşını baba Ramazan ve anne Sultan Akın, Uşak Valisi Salim Demir ile protokol üyeleri karşıladı.

Şehidin eşi Şenay Akın da uçakla Uşak'a geldi.

Banaz ilçesine götürülen şehidin naaşı yarın Banaz ilçesi Büyükoturak Köyü'nde toprağa verilecek.

Şırnak merkeze bağlı Soru Tepe mevkisinde sürdürülen operasyonda dün PKK'lı teröristlerin önceden tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu yaralanan Jandarma Üstçavuş Sadık Akın, kaldırıldığı Şırnak Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen şehit düşmüştü.

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Anahtar Kelimeler:
el yapımı patlayıcı havaalanı Jandarma şehit

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