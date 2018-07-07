Şehit astsubay Boztoprak son yolculuğuna uğurlandı

TEKİRDAĞ (AA) - Kütahya İl Jandarma Komutanlığı'ndan görevli olarak geldiği İstanbul'da geçirdiği trafik kazasında şehit olan astsubay İsa Boztoprak, son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit astsubay Boztoprak için Çorlu Süleymaniye Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Törende, Boztoprak'ın öz geçmişinin okunmasının ardından Tekirdağ İl Müftüsü İsmail İpek cenaze namazı kaldırdı.

Şehit İsa Boztoprak'ın cenazesi, daha sonra askeri top aracına taşındı.

Boztoprak'ın annesi Bedriye ve babası Vahyettin Boztoprak ile kardeşleri, tabuta sarılarak ağladı.

Tören mangası tarafından Çorlu Şehitliği'ne getirilen şehidin cenazesi, burada toprağa verildi.

Cenaze törenine, Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan, CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygün, 5. Kolordu Komutanı Tümgeneral Gürsel Yüz, Çorlu ve Ergene kaymakamlarına vekalet eden Marmaraereğlisi Kaymakamı Sıdkı Zehin, Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, AK Parti Tekirdağ İl Başkanı Cüneyt Yüksel, şehit yakınları ile vatandaşlar katıldı.

