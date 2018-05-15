Şehit astsubayın adı SGK İl Müdürlüğü binasına verildi

SGK Karabük İl Müdürlüğü önünde tören düzenlendi. Törende şehit Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Ömer Bilal Akpınar'ın özgeçmişi okunduğu sırada anne Ülkü Akpınar gözyaşı döktü. SGK Karabük İl Müdürü İsmail Yıldırım yaptığı konuşmada, "Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Jülide Sarıeroğlu, 17 Şubat tarihinde Sosyal Güvenlik Kurumu Karabük İl Müdürlüğü hizmet binamızın resmi açılışında yaptığı konuşmasında Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit düşen Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Ömer Bilal Akpınar kardeşimizin ismini tüm şehitlerimize gösterilen bir vefa, bir kadirşinaslık örneği olarak hizmet binamıza vermiştir. Gerekli yasal prosedürler tamamlanmış ve bugün itibarıyla sayın bakanımızın sözü, talimatı gerçekleşmiştir" diye konuştu.

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA) - ZEYTİN Dalı Harekatı'nda şehit olan Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Ömer Bilal Akpınar'ın adı Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Karabük İl Müdürlüğü binasına verildi. Şehit için binada köşe de oluşturulurken, Karabük Valisi Kemal Çeber, SGK İl Müdürü İsmail Yıldırım'a, görevlilerin binaya girenleri Fatiha okuması konusunda uyarmasını istedi.

Binanın girişinde oluşturulan Şehit Ömer Bilal Akpınar köşesi, şehidin babası İsmail, annesi Ülke, eşi Hafize Nur Akpınar ve Karabük Valisi Kemal Çeber tarafından açıldı. Oğlunun köşesine karanfil bırakan Ülkü Akpınar, başta Bakan Jülide Sarıeroğlu olmak üzere emeği geçenlere teşekkür ederek gözyaşları içinde, "Rabbim sizler gibi güzel insanların sayısını artırsın. Şehitler olmadan vatan da olmuyor. Bunun bilinci içindeyiz. Rabbim bütün şehitlerimizden razı olsun. Cennetine kavuştursun. Bu iş başımıza geldi. Gerçekten sahiplenmenizden herkesten binlerce kere Allah razı olsun. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi.

Karabük Valisi Kemal Çeber, SGK İl Müdürü İsmail Yıldırım'a dönüp, "Her geçene görevli arkadaşlar Fatiha'sını okutsun. Gören unutmaz da bazen insanlık hali unutup geçilebiliyor. Biz bile unutuyoruz. Söyleyelim, giren Fatiha'sını okusun öyle girsin" diye talimat verdi.