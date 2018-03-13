Şehit ateşi Amasya’ya düştü

Diyarbakır’ın Dicle ilçesi kırsalında terör örgütü PKK’ya yönelik yürütülen operasyonda el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Amasyalı Jandarma Uzman Çavuş Kadir Çakı’nın ailesine oğullarının şehadet haberi verildi.

Evli ve 1 çocuk babası Şehit Uzman Çavuş Çakı’nın Amasya’nın merkeze bağlı Beldağ köyünde yaşayan ailesine oğullarının şehadet haberi yetkililer tarafından verildi.

Askeri operasyon esnasında teröristlerce daha önceki tarihlerde döşenmiş olan mayın/EYP’ye temas sonucunda meydana gelen patlamada 2 asker olay yerinde şehit olmuş, 2’si ağır 5 asker ise yaralanmıştı.

Çakı’nın 24 Ağustos 2016’da Diyarbakır Lice’de şehit olan silah arkadaşlarının fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşıp “İnşallah Peygamber Efendimize komşu olurlar” yazdığı görüldü.