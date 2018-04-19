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Şehit ateşi Bursa’ya düştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.04.2018 22:43 | Son Güncelleme

Afrin’deki Zeytin Dalı Harekatı’nın ardından bölgedeki mayın temizliği sırasında meydana gelen patlamada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Taner Çobanoğlu’nun şehadet haberi, Bursa’daki baba ocağına ve Kayseri’de yaşayan eşine verildi.Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve ÖSO tarafından Afrin’de yürütülen Zeytin Dalı Harekatı’nın ardından askerler, teröristlerin bölgeye döşedikleri mayınları temizlerken bir mayının patlaması sonucu 31 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş Taner Çobanoğlu şehit düştü.

Afrin’deki Zeytin Dalı Harekatı’nın ardından bölgedeki mayın temizliği sırasında meydana gelen patlamada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Taner Çobanoğlu’nun şehadet haberi, Bursa’daki baba ocağına ve Kayseri’de yaşayan eşine verildi.
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve ÖSO tarafından Afrin’de yürütülen Zeytin Dalı Harekatı’nın ardından askerler, teröristlerin bölgeye döşedikleri mayınları temizlerken bir mayının patlaması sonucu 31 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş Taner Çobanoğlu şehit düştü. Şehit Taner Çobanoğlunun acı haberi Bursa’nın Osmangazi ilçesi Maksem Mahallesi’ndeki baba ocağına ve Kayseri’de yaşayan eşi Yasemin Çobanoğlu’na verildi.
Şehidin evine Türk bayrağı asıldı. Şehidin cenazesi namazının, cuma günü ikindi namazını müteakiben Bursa Mihraplı Camisi’nde kılınacağı ve ardından Hamitler Şehitliğine defnedileceği öğrenildi.
Öte yandan şehitten geriye kalan Afrin’de çektiği fotoğraflar ise yürekleri dağladı.

Şehit ateşi Bursa’ya düştü

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Şehit ateşi Bursa’ya düştü

Şehit ateşi Bursa’ya düştü
2 / 6

Şehit ateşi Bursa’ya düştü

Şehit ateşi Bursa’ya düştü
3 / 6

Şehit ateşi Bursa’ya düştü

Şehit ateşi Bursa’ya düştü
4 / 6

Şehit ateşi Bursa’ya düştü

Şehit ateşi Bursa’ya düştü
5 / 6

Şehit ateşi Bursa’ya düştü

Şehit ateşi Bursa’ya düştü
6 / 6

Şehit ateşi Bursa’ya düştü

Şehit ateşi Bursa’ya düştü
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