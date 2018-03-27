Şehit ateşi Kütahya'ya düştü

Oğuzhan KILIÇ / KÜTAHYA,(DHA)- TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'de düzenlediği 'Zeytin Dalı Harekatı'nda el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan 2 askerden Piyade Uzman Çavuş Veysel Temel'in şehit haberi memleketi Kütahya'yı yasa boğdu.
Piyade Uzman Çavuş Veysel Temel'in şehit haberini askeri yetkililer Kütahya'nın Altıntaş ilçesine bağlı Genişler köyünde oturan ailesine verdi. Şehidin cenazesi bugün öğlen askeri uçakla Kütahya Zafer Havalimanı'na getirilecek. Şehit Uzman Çavuş Temel için ikindide Altıntaş ilçesi Genişler köyünde cenaze töreni düzenlenecek. Temel, törenin ardından Genişler köyünde toprağa verilecek.
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