Şehit Aybüke öğretmen için koro oluşturuldu

Okul müdürü Muhterem Özden, AA muhabirine, güvenlik güçlerinin, şehit öğretmenin kanını yerde bırakmadığını anlatarak, "Cehaletle mücadele eden ve kendisini öğrencilerine, vatanına feda eden öğretmenlerimizin ismini gündemde tutmak ve hatırlatmak istedik. Koronun seslendirdiği türküleri, vatanı için canını feda eden askerlerimize armağan ediyoruz." dedi.

"Şehit Aybüke" adı verilen koro, Yalçın'ın sevdiği şarkıları seslendirerek, bu şarkıları yurt içinde ve yurt dışında teröristlere karşı başarılı operasyonlar düzenleyen güvenlik güçlerine armağan etti.

Taşoluk İmam Hatip Ortaokulunda, Batman'ın Kozluk ilçesinde 9 Haziran 2017'de Belediye Başkanı Veysi Işık'ın aracına PKK'lı teröristlerce açılan ateşle ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede 22 yaşında şehit olan öğretmen Yalçın için koro oluşturuldu.

- "Cehaletle savaşırken şehit oldu"

Okulun müzik öğretmeni Merve Özen, meslektaşının cehaletle savaşırken hain teröristler tarafından şehit edildiğini anımsattı.

Kendilerinin de bu konuda duyarlılık göstermek için koro oluşturduklarını ifade eden Özen, "Öğrencilerimizin hepsi köylerden geliyor. Oradaki halkın bu tür olaylara farkındalığını artırmak için sanatsal faaliyetlerimize devam edeceğiz. Öğrencilerimizin seslendirdiği parçaları, şehit hocamıza, Afrin'deki şehitlerimize ve diğer tüm şehitlerimize armağan ediyoruz." diye konuştu.

Öğrencilerden Enes Temel de koroda yer almaktan mutluluk duyduğunu, seslendirdikleri türküleri şehit öğretmen ile askerlere armağan ettiğini söyledi.