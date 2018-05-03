Şehit Aybüke öğretmenin ismi Safranbolu'da yaşatılıyor

Şehit Aybüke'nin ailesinin Safranbolu'ya yerleşmesinin ardından isminin kentte bir yere verilmesi konusunda karar aldıklarını aktaran Çeber, "Bunun bir prosedürü, bürokrasisi var. Onun yerine gelmesi için gerekli birimlere yazdık. Safranbolu Kaymakamımız bu konuyu takip ettiler. En son da ilgili merciler uygun gördü. Orada gururla şerefle onurla o ismi yazacağız, taşıyacağız." diye konuştu.

Karabük Valisi Kemal Çeber, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şehitlerin çok değerli olduğunu söyledi.

Karayolları tarafından Karabük-Safranbolu Karayolu'nun terminal mevkisine, kuleleri Safranbolu Saat Kulesi görünümünde olan üst geçit yaptırıldı. Şehit Aybüke öğretmenin ismi, ailesinin evinin de yakınında yer alan üst geçide verilerek yaşatılacak.

Batman'ın Kozluk ilçesinde Belediye Başkanı Veysi Işık'ın aracına yönelik terör saldırısında 22 yaşında şehit olan müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın'ın ismi, Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yapımı tamamlanan ve Sadrazam İzzet Mehmet Paşa'nın 1797'de ilçede yaptırdığı saat kulesinin görünümünde olan üst geçide verildi.

Üst geçidin bulunduğu güzergahın binlerce kişinin geçtiği bir yer olduğunu aktaran Çeber, ailesinin de bu olaya sevindiğini, daha da mutlu olacaklarını dile getirdi.

Bunun şehitlere verilen önemin bir göstergesi olduğunu vurgulayan Çeber, "Karabük de bu anlamda milli ve manevi değerleri yüksek bir ildir. Bunu her vesileyle gösterir. Şehit törenlerinde, gazi törenlerinde, önemli günlerde bunu hep yansıtır. Türkiye'ye mal olur. Bu anlamda da güzel simge olacak. Gören herkes inşallah bir fatiha okur." dedi.

Vali Çeber, isim verilirken üç kriterleri olduğunu anlatarak, "Şehit ailemizin evine çok yakın olması, oradaki üst geçidin buranın tarihi, kültürel kimliğiyle uyumlu olması. Bir de yoğun bir trafik akışının orada seyretmesi. Biz bu bölgedeki her yeri, her yapıyı Safranbolu'nun tarihi dokusuyla uyumlu yapmaya gayret ediyoruz. İsabetli bir karar olduğunu düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

- "Şehidimizin ismiyle de daha da değerlendi"

Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Fatih Ürkmezer de şehidin ailesinin ilçeye taşınmasından itibaren hem kaymakamlık hem de belediye olarak aile ile yakından ilgilendiklerini belirtti.