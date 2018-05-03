Şehit Aybüke öğretmenin ismi Safranbolu'da yaşatılıyor

Batman'ın Kozluk ilçesinde Belediye Başkanı Veysi Işık'ın aracına yönelik terör saldırısında 22 yaşında şehit olan müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın'ın ismi, Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yapımı tamamlanan ve Sadrazam İzzet Mehmet Paşa'nın 1797'de ilçede yaptırdığı saat kulesinin görünümünde olan üst geçide verildi.
Karayolları tarafından Karabük-Safranbolu Karayolu'nun terminal mevkisine, kuleleri Safranbolu Saat Kulesi görünümünde olan üst geçit yaptırıldı. Şehit Aybüke öğretmenin ismi, ailesinin evinin de yakınında yer alan üst geçide verilerek yaşatılacak.
Karabük Valisi Kemal Çeber, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şehitlerin çok değerli olduğunu söyledi.
Şehit Aybüke'nin ailesinin Safranbolu'ya yerleşmesinin ardından isminin kentte bir yere verilmesi konusunda karar aldıklarını aktaran Çeber, "Bunun bir prosedürü, bürokrasisi var. Onun yerine gelmesi için gerekli birimlere yazdık. Safranbolu Kaymakamımız bu konuyu takip ettiler. En son da ilgili merciler uygun gördü. Orada gururla şerefle onurla o ismi yazacağız, taşıyacağız." diye konuştu.
Üst geçidin bulunduğu güzergahın binlerce kişinin geçtiği bir yer olduğunu aktaran Çeber, ailesinin de bu olaya sevindiğini, daha da mutlu olacaklarını dile getirdi.
Bunun şehitlere verilen önemin bir göstergesi olduğunu vurgulayan Çeber, "Karabük de bu anlamda milli ve manevi değerleri yüksek bir ildir. Bunu her vesileyle gösterir. Şehit törenlerinde, gazi törenlerinde, önemli günlerde bunu hep yansıtır. Türkiye'ye mal olur. Bu anlamda da güzel simge olacak. Gören herkes inşallah bir fatiha okur." dedi.
Vali Çeber, isim verilirken üç kriterleri olduğunu anlatarak, "Şehit ailemizin evine çok yakın olması, oradaki üst geçidin buranın tarihi, kültürel kimliğiyle uyumlu olması. Bir de yoğun bir trafik akışının orada seyretmesi. Biz bu bölgedeki her yeri, her yapıyı Safranbolu'nun tarihi dokusuyla uyumlu yapmaya gayret ediyoruz. İsabetli bir karar olduğunu düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
- "Şehidimizin ismiyle de daha da değerlendi"
Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Fatih Ürkmezer de şehidin ailesinin ilçeye taşınmasından itibaren hem kaymakamlık hem de belediye olarak aile ile yakından ilgilendiklerini belirtti.
Ailenin kente taşınmasının ardından Aybüke öğretmenin isminin bir sokağa ya da caddeye verilmesinin gündeme geldiğini anlatan Ürkmezer, şöyle devam etti:
"Bu talebi valimize ilettik. Valimiz aracılığıyla Karayolları Bölge Müdürlüğü'ne oradan Karayolları Genel Müdürlüğü'ne dolayısıyla Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'na iletildi. Bu Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığıyla yürütülen bir prosedür. O prosedür tamamlandı. İlçemizin her gün yüzlerce, binlerce aracın geçtiği, Safranbolu gibi Dünya Miras Şehrini görmeye gelenlerin geçtiği ve bir tarafından bir mahallemizin diğer tarafında otogarın olduğu çok kullanılan, herkesin gözünün önünde olan bir üst geçide şehidimiz Aybüke Yalçın öğretmenin ismi verilecek. Üst geçit Safranbolu mimarisini de yansıtıyor."
Ürkmezer, Safranbolu için önemli bir eksikliği giderecek olan üst geçidin, şehidin ismiyle de daha da değerlendiğini ifade etti.
- "Sürekli anılacak kızım"
Şehidin annesi Zehra Yalçın da kızının isminin üst geçide verilmesinden dolayı mutlu olduğunu söyledi.
İsmin üst geçide verilmesinde emeği geçenlere teşekkür eden Yalçın, şunları kaydetti:
"Kızımın isminin verileceğini, nereye verileceğini gelip sorduklarında üst geçide verilmesini uygun gördük. Gelen ve geçenler, bizler daha çok görürüz, gözümüzün önünde olur diye düşündük. Valimize ve kaymakamımıza çok teşekkür ediyorum. Onların sayesinde kızımın adı yaşayacak, sürekli Safranbolu'da anılacak, gelen geçen herkes görecek. Evimin yakınında olması ayrı bir güzel. Sanki daha yanımda gibi hissederim. Onun için çok sevinçliyim."
Yalçın, Safranbolu'ya taşındıkları zaman kızının isminin bir yere verileceğini beklemediklerini belirterek, "Allah razı olsun. Çok ince, çok güzel bir düşünce. Edremit'te yaşarken orada da verdiler, memleketimizde de verildi ismi. Çoğu yerde kütüphaneler açılıyor, parklara, çeşitli yerlere veriyorlar çok sevinçliyiz. Sürekli anılacak kızım." dedi.
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