Şehit Aybüke ve Ramazan öğretmenin adı kütüphanede yaşayacak

Teröristlerin saldırıları sonucu şehit olan öğretmen Şenay Aybüke Yalçın ve Necmettin Yılmaz’ın isimleri, Hatay’ın Dörtyol ilçesinde okul kütüphanesinde yaşatılacak.

Batman’ın Kozluk ilçesinde geçen yıl okulunda karne dağıttıktan sonra evine giderken PKK’lı teröristlerce Belediye Başkanı Veysi Işık’ın aracına düzenlenen saldırıda ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan öğretmen Şenay Aybüke Yalçın (22) ile Şanlıurfa’dan memleketi Gümüşhane’ye dönerken Tunceli-Pülümür karayolunda PKK’lı teröristler tarafından yolu kesilip aracı yakıldıktan sonra kaçırılarak şehit edilen 23 yaşındaki öğretmen Necmettin Yılmaz’ın isimleri kütüphaneye verildi.

Dörtyol Kuzuculu Ortaokulu’nda kurulan kütüphanenin açılışına şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın’ın babası Sadık Yalçın ve Necmettin Yılmaz’ın babası Hamit Yılmaz da katıldı.

Dörtyol Kaymakamı Murat Bulacak, "Terörün en büyük sebebi olan cehalet bitsin diye çalışan Aybüke kardeşimizde Ramazan kardeşimizde ve ismini bilmediğimiz nice öğretmen kardeşimiz de cehalet bitsin diye görevlerini yaptıkları için şehit edildiler. Bu ülke için canla başla çalışarak emeğini, canını vermiş tüm şehitlere Allah’tan rahmet diliyorum" dedi.

Şehit öğretmen Şenay Aybüke’nin babası Sadık Yalçın, bu vatan uğruna Anadolu’ya girdikten bu yana nice şehitler verdiklerini belirterek, "Hepimiz bu ülke için bir taş üstüne taş koymak için gece gündüz çalışmalıyız. Büyük Atatürk’ün de dediği gibi “İstikbal göklerdedir” göklere hakim olamayan istikbalini egemenliğini devam ettiremez bunu İHA ve SİHA’larda görmekteyiz. Bu ülkeniz geleceği kıymetli öğretmenlerimiz ve onların emrinde olan gençlerimizin sayesinde olacağına inanıyorum dedi.

Kürsüye gelerek Türk bayrağını öperek “Ben Türk bayrağıyım, ben Anadolu’yum” diyen Necmettin Yılmaz’ın babası Hamit yılmaz ise, şunları dile getirdi:

"Cehalet bizi öldüremez bizim amacımız cehaletle savaş, cehalet en büyük düşmandır. Onunla mücadele etmek kolay olmuyor, yolda yürümekle, oturmakla da olmuyor. Bu yolda ayaklarımıza dikenler batacak canımız acıyacak. Önemli olan cehaletle savaşımıza hep birlikte devam etmeliyiz."

Öğrenciler hazırladıkları kitap konulu gösterilerini sergiledi. Günün anısına baba Hamit Yılmaz ve Sadık Yalçın’a plaket takdim edildi.

Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından kütüphane davetliler tarafından gezildi.