"Şehit Aybüke Yalçın Sanat Merkezi" açıldı

"Batıya da gidebilirdi ama o doğuya gitti." diyen Karaca, "Vatanın her köşesindeki çocukların eğitimine katkı yapmak istedi. Gitti ama haince, kahpece şehit edildi. Onun da hayalleri ve idealleri vardı." ifadelerini kullandı.

Karaca, törendeki konuşmasında, Aybüke öğretmenin vatanın her coğrafyasında görev yapmaya razı olmuş, başarılı ve yürekli bir eğitimci olduğunu söyledi.

Merkezi İstanbul'da bulunan Çorumlu Eğitimci, Sanayici ve İş Adamları Dayanışma Derneği (ÇESİAD) tarafından hazırlanan proje kapsamında şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ın adı ve anısının yaşatılması amacıyla Çamlıca Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde sanat merkezi kuruldu.

Öğrencilere tavsiyede bulunan Karaca, "Dernek olarak memleketin birçok yerine gittik. Bugün bu projemizin hayata geçirilmesini sağlayan genç üniversiteli arkadaşlarımız da zamanında sizin gibiydi. Onlar da buralardan yetişti. Her zaman idealinizin peşinden koşun." dedi.

- "Gösterilen ilgi ve sevgi bu milletin damarlarındaki asil kandandır"

Baba Sadık Yalçın da okul idaresi ile ÇESİAD'a teşekkür etti.

Şehit edildiği günden itibaren başta devlet yöneticileri olmak üzere tüm Türkiye'nin Aybüke öğretmeni bağrına bastığını vurgulayan Yalçın, şunları kaydetti:

"Aybüke'mizin, Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Türk milleti tarafından bağrına basılması, ona gösterilen ilgi ve sevginin büyüklüğü, bu milletin damarlarındaki asil kanın gereğidir. Millet olarak çok zor bir bölgede, coğrafyadayız. Anadolu'ya gelişimizden bu yana çektiğimiz sıkıntılar tarih sayfalarında anlatılmakta. Bu bölgede barınmak zor. Bunu Türk milletinin her evladı biliyor. Gerektiğinde bedel ödemeyi biliyoruz, fazlasını da öderiz ama inşallah bedel ödemeden varlığımızı devam ettiririz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları tarafından Osmanlı İmparatorluğu'nun bakiyesi olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti, adeta küllerinden yeniden ayağa kaldırılmıştır."