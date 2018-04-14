HABER

"Şehit Aybüke Yalçın Sanat Merkezi" açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.04.2018 19:19 | Son Güncelleme

PKK'lı teröristlerin belediye başkanının aracına yönelik silahlı saldırısında şehit olan müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın adına Çorum'un Laçin ilçesindeki bir lisede oluşturulan sanat merkezi törenle hizmete girdi - Baba Yalçın: - "Bu bölgede barınmak zor. Bunu Türk milletinin her evladı biliyor. Gerektiğinde bedel ödemeyi biliyoruz, fazlasını da öderiz ama inşallah bedel ödemeden varlığımızı devam ettiririz"

ÇORUM (AA) - Terör örgütü PKK mensuplarınca belediye başkanının aracına yönelik düzenlenen silahlı saldırısında şehit düşen müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın adına Çorum'un Laçin ilçesindeki bir lisede sanat merkezi oluşturuldu.

Merkezi İstanbul'da bulunan Çorumlu Eğitimci, Sanayici ve İş Adamları Dayanışma Derneği (ÇESİAD) tarafından hazırlanan proje kapsamında şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ın adı ve anısının yaşatılması amacıyla Çamlıca Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde sanat merkezi kuruldu.

İçerisinde müzik enstrümanlarının yanı sıra Aybüke öğretmenin fotoğraflarının yer aldığı sanat merkezinin açılışı, Kaymakam Osman Şahin, ÇESİAD Başkanı Mehmet Karaca, Aybüke öğretmenin babası Sadık Yalçın ile Milli Eğitim Müdürlüğü yetkililerince yapıldı.

Karaca, törendeki konuşmasında, Aybüke öğretmenin vatanın her coğrafyasında görev yapmaya razı olmuş, başarılı ve yürekli bir eğitimci olduğunu söyledi.

"Batıya da gidebilirdi ama o doğuya gitti." diyen Karaca, "Vatanın her köşesindeki çocukların eğitimine katkı yapmak istedi. Gitti ama haince, kahpece şehit edildi. Onun da hayalleri ve idealleri vardı." ifadelerini kullandı.

Öğrencilere tavsiyede bulunan Karaca, "Dernek olarak memleketin birçok yerine gittik. Bugün bu projemizin hayata geçirilmesini sağlayan genç üniversiteli arkadaşlarımız da zamanında sizin gibiydi. Onlar da buralardan yetişti. Her zaman idealinizin peşinden koşun." dedi.

- "Gösterilen ilgi ve sevgi bu milletin damarlarındaki asil kandandır"

Baba Sadık Yalçın da okul idaresi ile ÇESİAD'a teşekkür etti.

Şehit edildiği günden itibaren başta devlet yöneticileri olmak üzere tüm Türkiye'nin Aybüke öğretmeni bağrına bastığını vurgulayan Yalçın, şunları kaydetti:

"Aybüke'mizin, Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Türk milleti tarafından bağrına basılması, ona gösterilen ilgi ve sevginin büyüklüğü, bu milletin damarlarındaki asil kanın gereğidir. Millet olarak çok zor bir bölgede, coğrafyadayız. Anadolu'ya gelişimizden bu yana çektiğimiz sıkıntılar tarih sayfalarında anlatılmakta. Bu bölgede barınmak zor. Bunu Türk milletinin her evladı biliyor. Gerektiğinde bedel ödemeyi biliyoruz, fazlasını da öderiz ama inşallah bedel ödemeden varlığımızı devam ettiririz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları tarafından Osmanlı İmparatorluğu'nun bakiyesi olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti, adeta küllerinden yeniden ayağa kaldırılmıştır."

Gençlere tavsiyede bulunan Yalçın, "Gençlerimiz hiçbir zaman ilim ve irfan yolundan ayrılmasın. 'Öğretmen oldum ben.' diye sosyal medyada paylaşım yapan Aybüke öğretmenin ideali, bizim vermiş olduğumuz, bizim de büyüklerimizden almış olduğumuz eğitimin gereğidir. Türk milletinin evladı nerede olursa olsun, 'Ne mutlu Türküm diyene' demekten gocunmamalıdır." diye konuştu.

Konuşmasının ardından salondakilerce ayakta alkışlanan Yalçın'a okul müdürü Ertan Şimşek tarafından gitar hediye edildi.

La Casa De Papel kavgası büyüyor! Sözcü yazarına yanıt verdiLa Casa De Papel kavgası büyüyor! Sözcü yazarına yanıt verdi
Bebeğini çatıdan attı!Bebeğini çatıdan attı!
Son dakika! ABD Rusya krizinde son durum! Tartus yakınlarında Hava Savunma Sistemi kurdularSon dakika! ABD Rusya krizinde son durum! Tartus yakınlarında Hava Savunma Sistemi kurdular
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ÇESİAD Çorum Laçin Şenay Aybüke Yalçın

En Çok Okunan Haberler

Yeşilçam'ın 'kötü kadın'ı Lale Belkıs: Gençliğimde 10 kere kürtaj oldum

Yeşilçam'ın 'kötü kadın'ı Lale Belkıs: Gençliğimde 10 kere kürtaj oldum

Adriana Lima'dan olay poz! Önce paylaştı sonra kaldırdı

Adriana Lima'dan olay poz! Önce paylaştı sonra kaldırdı

Son dakika! Beşar Esad ve Hasan Ruhani'den ilk açıklama!

Son dakika! Beşar Esad ve Hasan Ruhani'den ilk açıklama!

Suriye operasyonunun ardından Putin'den ilk hamle

Suriye operasyonunun ardından Putin'den ilk hamle

Düğün gününde Mina Başaran'ı mezarı başında andılar

Düğün gününde Mina Başaran'ı mezarı başında andılar

Son dakika! Rusya çağrı yapmıştı! BMGK toplanıyor

Son dakika! Rusya çağrı yapmıştı! BMGK toplanıyor

İlginizi Çekebilir

Son dakika! Türkiye'den ABD'nin Suriye operasyonuna ilk tepki

Son dakika! Türkiye'den ABD'nin Suriye operasyonuna ilk tepki

İsviçre ile kriz kapıda! Türkiye'den ilk tepki geldi

İsviçre ile kriz kapıda! Türkiye'den ilk tepki geldi

Selahattin Demirtaş için karar verildi

Selahattin Demirtaş için karar verildi

Antalya'da deprem! Bütün Akdeniz bölgesi sallandı

Antalya'da deprem! Bütün Akdeniz bölgesi sallandı

AK Parti'den 28 Şubat kararıyla ilgili ilk tepki: Bir daha kimse aklından geçiremez

AK Parti'den 28 Şubat kararıyla ilgili ilk tepki: Bir daha kimse aklından geçiremez

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Fatih Belediyesi Sulukule Sanat Akademisi çaldı, Erdoğan söyledi

Fatih Belediyesi Sulukule Sanat Akademisi çaldı, Erdoğan söyledi

Eskişehir Osmangazi katliamı sorumlusu Volkan Bayar istihbaratçı mıydı? Resmi açıklama geldi

Eskişehir Osmangazi katliamı sorumlusu Volkan Bayar istihbaratçı mıydı? Resmi açıklama geldi

Erdoğan'dan İstanbul için yeni çılgın proje: Olimpiyat Stadı çevresine dev spor adası

Erdoğan'dan İstanbul için yeni çılgın proje: Olimpiyat Stadı çevresine dev spor adası

Ünlü iş adamı Mutullah Yolbulan'ın cenazesinde helallik skandalı!

Ünlü iş adamı Mutullah Yolbulan'ın cenazesinde helallik skandalı!

İstanbul'da trafik kilitlendi! Hafta sonu kabusu

İstanbul'da trafik kilitlendi! Hafta sonu kabusu

Ağrı'da çatışma: 1 asker şehit oldu, 5 asker yaralandı

Ağrı'da çatışma: 1 asker şehit oldu, 5 asker yaralandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.