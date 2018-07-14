Şehit babalarının kan değen hatıralarını saklıyorlar

YILDIZ NEVİN GÜNDOĞMUŞ / FATİH TÜRKYILMAZ - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminde bulunduğu 15 Temmuz'da şehit olan Celalettin İbiş'in ailesi, şehit olduğu an kanının bulaştığı cüzdanının, kırılan gözlüğünün ve olay anında duran saatinin aralarında bulunduğu eşyaları özenle saklıyor. 15 Temmuz gecesi Altındağ Belediyesindeki görevinin başındayken, darbe haberini aldıktan sonra önce Sıhhiye'ye ardından da Genelkurmay Başkanlığının önüne giden 53 yaşındaki Celalettin İbiş, Genelkurmay Başkanlığına giren ilk gruptaydı ve o anda çıkan kargaşada sırtından vurularak şehit oldu. Dört çocuk babası Celalettin İbiş'in büyük oğlu Yasin İbiş, 15 Temmuz gecesi ve sonrasında yaşadıklarını AA muhabirine anlattı. Altındağ Belediyesinde çalışan babasının o gün akşam 16.00'da işe gittiğini anlatan İbiş, saat 23.30 sularında 'Ulus'tayız, Sıhhiye'ye geçiyoruz, bir tank ele geçirdik, yürüyoruz. Kızılay'dan Genelkurmay'a geçiyoruz.' dediğini anlattı. Sürekli babasının yanına gitmek istediğini ancak babasının "Bekle evde, ben seni gelip alacağım." demesi üzerine beklediğini anlatan Yasin İbiş, şöyle devam etti:

"Daha sonra bana 'Oğlum darbe oluyor, Cumhurbaşkanımız televizyona çıktı mı, haber var mı?' diye sordu. Biz 'Çıktı, konuştu.' deyince rahatladı. 'Tamam bundan sonra bir şey yapamazlar.' dedi. Her 15 dakikada bir telefonla görüştük. En son 02.30'da konuştuğumuzda 'Genelkurmayın önündeyiz, girmeye çalışıyoruz.' dedi." Daha sonra babasının yaralandığı haberini aldığını aktaran İbiş, şunları söyledi: "Hastaneye gittiğimde sordum, 'Tedavi görüyor, haber vereceğiz.' diyerek oyaladılar beni. Sonra 4 doktor geldi, 'Babanız şehit oldu' dedi. Ne yapacağımı bilemedim, sonraki yarım saati hatırlamıyorum. Kendime geldiğimde tekrar sordum, 'Hastaneye geldiğinde olay yerinde hayatını kaybetmişti, müdahale edemedik.' dediler. Allah şehadeti nasip etti, acısı çok büyük ama gururu da öyle. İki senedir ben her yerde göğsümü gere gere 'Ben şehit Celalettin İbiş'in oğluyum' diyorum." - "İki senedir Cumhurbaşkanımız bizi hiç yalnız bırakmadı" Babasının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a olan sevgisini dile getiren İbiş, şöyle konuştu:

"Hayali, Cumhurbaşkanıyla bire bir tanışıp onunla görüşmekti. Bu aşkı bize de aşıladı, benim oğlum ve kızım Cumhurbaşkanımızı televizyonda gördüğünde 'Dede' derler. İki senedir Cumhurbaşkanımız bizi hiç yalnız bırakmadı, diğer devlet büyüklerimiz de aynı şekilde sürekli arıyorlar, halimizi soruyorlar. 4 kardeşiz. Allah o günleri bir daha yaşatmasın ama aynı şekilde bu tarzda bir girişim olduğunda biz, canlarımızı seve seve feda etmeye hazırız." - Adı torununda yaşıyor Babasının annesi Miyase İbiş ile hacca gitmek, küçük oğlunun mezuniyetini görmek ve torunlarıyla zaman geçirmek gibi hayalleri bulunduğunu anlatan Yasin İbiş, "Annem ve küçük kardeşim hacca gittiler, onu göremedi. Küçük kardeşimin üniversiteden mezun olmasını çok istiyordu, onu göremedi. O bizim çok zorumuza gitti, özellikle mezuniyet töreninde. En küçük çocuk olduğu için ona ayrı bir düşkünlüğü vardı hatta 'Askere gittiğinde kamp kurarım, orada beklerim onu' diyordu." ifadelerini kullandı. Ortanca kardeşinin babasının şehadetinde sonra bir oğlu olduğunu anlatan İbiş, "Adını da Cumhurbaşkanımız koydu, 'Celalettin Yusuf' olsun ismi dedi, biz de ismini Celalettin Yusuf koyduk." diye konuştu.