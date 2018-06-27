Giresun'un Dereli ilçesinde 2010 yılında bölücü terör örgütü mensupları tarafından tuzaklanan el yapımı patlayıcının (EYP) infilak ettirilmesi sonucu yaralanan ve tedavi gördüğü Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde şehit olan Jandarma Er Erdem Ay'ın babası Cemal Ay, şehit babası olduğu için gurur duyduğunu söyledi.
Şehit babası Celal Ay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, oğlunun 2010'da yaralandığını ve tedavisine farklı zamanlarda devam edildiğini söyledi.
"Çok acı kaybımız maalesef gazimizi kaybettik." diyen baba Ay, şöyle konuştu:
"Vatan toprağımız sağ olsun. Bu süreçte iki gözünü de kaybetti fakat yaşadığı bu süreçte aynı sağlam gibi kendisine dayanak olduk. Onun gözü kulağı olduk. Onunla beraber gezdik hep yardımcı olduk. Her işini kendisinin yapması için ona dayanak olduk. Bu zaman diliminde çok güzel günlerimiz oldu."
Oğlu ile gurur duyduğunu anlatan Ay, "Oğlumu terörün bombaları yıkamadı ama maalesef bir virüs oğlumu yıktı. Allah rahmet eylesin. Şehit babası olduğum için gururluyum." dedi.
Şehidin cenazesi, Ankara'dan alınarak Düzce'nin Gölyaka ilçe merkezinde bulunan evine getirildi.
Yarın öğleyin ilçe meydanında düzenlenecek törenin ardından şehit er Ay'ın naaşı Çamlıbel köyünde toprağa verilecek.
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