DENİZLİ (AA) - Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Ramazan Bayramı nedeniyle 1 Mart'ta Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Dinek'in babaevini ziyaret etti.

Zeybekci, Denizli'nin Tavas ilçesi Çalıköy Mahallesi'ndeki şehit ailesini ziyaretinde, şehidin babası Kenan ve annesi Sezgül ile kardeşi Nimet Dinek'e bir kez daha taziyelerini iletti.

Mevlit programına katılın Zeybekci, şehit için oluşturulan Şeref Defteri'ni imzaladı.

- "Cumhurbaşkanından Allah razı olsun"

Baba Kenan Dinek, AA muhabirine, Bakan Zeybekci'nin kendilerine gösterdiği ilgiden dolayı mutlu olduklarını söyledi.

Zeybekci'nin kendisini ve ailesini gururlandırdığını anlatan Dinek, "Biz vatanımız için evladımızı verdik. Oğlum ülkemi şereflendirdi. Allah razı olsun oğlumdan. Böyle bir evlat yetiştirebildiysek ne mutlu bize. Tek istediğimiz bu bayrağın inmemesi. Biz isteriz ki bir tane daha oğlum olsun onu da gönderirim." dedi.

Şehit babası, terör örgütünün yuvalandığı Kandil'e başlatılan operasyonla ilgili de şunları söyledi: