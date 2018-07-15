Şehit babasından FETÖ'ye lanet

"Her şey Allah'ın takdiri. Onun kaderinde şehit olmak varmış. Allah tüm şehitleri rahmet eylesin. Allah, bunları yapanların yanına bırakmasın. Ben iki darbe gördüm. Kenan Evren'in darbesini bir de bunu gördüm. Bunlar o kadar insanı katletti, çoluk çocuğu duvarların önünde yetim bıraktı. Allah devletimize milletimize zeval vermesin. Devlet onlara sahip çıkıyor. Burhan işinden geldiğinde abdestini alır, namazını kılar, Kur'an okur, ondan sonra normal hayatına dönerdi. Burhan sürekli hastaların ziyaretine giderdi, tanısa tanımasa hep onları ziyaret ederdi. Birkaç defa kendisine, 'oğlum sen tanımadığın kişilerin ziyaretine neden gidiyorsun, onlar seni tanımıyor' dediğimde, 'Allah rızası için, hayır işlemek için gidiyorum' derdi."

Oğlunun o gece vatan ve millet aşkıyla köprüye gidip, hainlerin karşısına dikildiğini ifade eden Öner, şöyle konuştu:

- "Babamın 7 Burhan Öner'i daha var"

Şehidin kardeşi Murat Öner de köprüde yaşananları ve kardeşinin şehit edildiği görüntüleri izlediğinde dehşete kapıldığını söyledi.

Burhan'ın şehadet haberini alınca, "Allah'ım bu yaşananlar bir rüya olsa ve ben bu rüyadan uyansam" diye dua ettiğini anlatan Öner, şunları kaydetti:

"Hastaneden Burhan isminde bir cenazenin morga gelmediğini söylediklerinde, herhalde bir karışıklık olmuş dedim. Biz hastane dışındayken ambulansla iki şehidin getirildiği söylendi. Cenazeler morga alındı ve ağabeyim Ayhan gitti içeri, çıktı hüzünlüydü. Daha sonra ben girdim ve ağabeyimin şehit olduğunu gördüm. Daha sonra köprüde bir kameramanın çektiği görüntülerde gördük. Ağabeyim orada köprüde darbecilere karşı koyarken top atışı sonucu bir şarapnel parçası sol bacağına isabet etmiş ve kan kaybından şehit olmuş."

"Kardeşim herkese yardım ederdi. Akrabamız ona, 'bizim cenazemizi belediye gelip kaldıracak ama sen öldüğün zaman millet ayak basacak yer bulamayacak' derdi, gerçekten de öyle oldu." diyen Öner, şöyle devam etti: