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Şehit babasının izinden gidip polis oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.07.2018 13:36 | Son Güncelleme

Diyarbakır'da terör örgütü PKK'nın 1993'te evlerine düzenlediği saldırıda babası şehit olan ve daha 2 yaşındayken annesiyle yaralanan Batıkan Avcı, babasının izinden giderek polisliğe ilk adımını attı - Batıkan Avcı: "Babam bu günleri görse benimle gurur duyardı" - Anne Durkadın Avcı: "Batıkan 'polis olacağım' diyordu. İçimiz yandığı için biraz polisliğe uzaktım. Sonra üniversiteden gelince 'oğlum arkandayım, git istediğini yap' dedim. İstediğini yaptı. Allah yolunu açık etsin"

BİLECİK (AA) - Diyarbakır'da, 1993 yılında bombalı ve silahlı saldırı sonucu şehit düşen polis memuru Mustafa Gökhan Avcı'nın, aynı saldırıda bacağından yaralanan 2 yaşındaki oğlu Batıkan Avcı, şehit babasının izinde giderek polis memuru oldu.

Bilecik Polis Meslek Yüksekokulunda iki yıllık eğitimini tamamlayan Batıkan Avcı, mezuniyet töreninde büyük heyecan yaşadı. Ailesinin de yalnız bırakmadığı Avcı, AA muhabirine, "Babam bu günleri görse benimle gurur duyardı." dedi.

Anne ve babasının Zonguldak'ta tanışıp evlendiğini belirten 28 yaşındaki Avcı, "Babam polis memuruydu. Şark görevini Diyarbakır'da yaptı, ben de orada doğdum. Orada şehitlik mertebesine erdi. Ben 2 yaşındayken bizim evimize bombalı saldırı oluyor. Çocukken polis olmayı hayal ediyordum, daha sora hayat şartları bizi başka hayallere itti. Fakat daha sonra polislik nasip oldu. Ailemizde polis memuru, emniyet müdürü de var. Vatan aşkı her zaman ağır bastı." diye konuştu.

- Anne Avcı: "Oğlumla gurur duydum"

Oğlunun mezuniyet töreninde duygusal anlar yaşayan anne Durkadın Avcı, önceleri polis olmasını pek istemediği oğluyla, mezuniyetinde gurur duyduğunu söyledi.

Avcı, "Onun küçüklükten beri hem annesi hem babası oldum. Batıkan, 'polis olacağım' diyordu. İçimiz yandığı için biraz polisliğe uzaktım. Sonra üniversiteden gelince 'oğlum arkandayım, git istediğini yap' dedim. İstediğini yaptı. Allah yolunu açık etsin." ifadelerini kullandı.

Diyarbakır'da, 1993 yılında akşam vakti, eşi Mustafa Gökhan Avcı nöbete gitmeden önce zilin çaldığını anlatan Durkadın Avcı, şöyle konuştu:

"İşe gidecekti, çay içmiştik. Çaydanlıklar elimdeyken kapı tekrar çaldı ben de bakmaya gittim. Kapıdaki kişi, 'ev sahibinin yeğeniyim, eşinizle görüşmek istiyorum' dedi. Eşime 'seni çağırıyorlar gelsene' dedim. Oğlum ve kızım ortada geziyordu. Eşim konuşma bitip, arkasını dönünce olanlar oldu. Bomba atıp, otomatik silahlarla kapıdan ateş ettiler. Kapı istikametinde ne varsa tarandı. Ben de oğlum da yaralanmışız. Hatırlamıyorum hepsini. Oğlumun da dizinin üstüne gelmiş. 2 yaşına 20 gün kala o da gazi oldu."

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