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Şehit Baş'ın cenazesi Sakarya'ya uğurlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.04.2018 00:07 | Son Güncelleme

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi kırsalında çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Ahmet Baş'ın naaşı, askeri törenin ardından Sakarya'ya gönderildi

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Ahmet Baş'ın cenazesi, askeri törenle Sakarya'ya uğurlandı.

Ağrı Dağı kırsalında teröristlerle sağlanan sıcak temasta şehit düşen Baş için Ağrı Ahmed-i Hani Havalimanında tören düzenlendi.

Baş'ın Türk bayrağına sarılı naaşı, öz geçmişinin okunması ve dua edilmesinin ardından askeri uçakla ailesinin yaşadığı Sakarya'ya gönderildi.

Törene Ağrı Valisi Süleyman Elban, Erzurum Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Güray Alpar, 12. Mekanize Piyade Tugayı Komutanı Tuğgeneral Ahmet Ömercikli, İl Jandarma Komutanı Albay Gökhan Şahin, İl Emniyet Müdürü Kenan Yıldız, kurum amirleri, askeri erkan ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Ağrı şehit töreni terör saldırısı

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