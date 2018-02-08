Şehit başkomiser adına Z kütüphane açıldı

Şehit Başkomiser Osman Kahraman’ın adı, Çankırı’nın Çerkeş ilçesindeki bir kütüphaneye verildi.

Emniyet Genel Müdürlüğünce hazırlanan Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı (ÇOGEP) kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Çerkeş Atatürk İlkokulunda Z-kütüphane açılışı gerçekleştirildi. Kütüphaneye ise İstanbul’daki görevi esnasında şehit olan Başkomiser Osman Kahraman’ın ismi verildi.

Çerkeş Kaymakamı Servet Güngör, kütüphanenin açılış töreninde yaptığı konuşmada, emniyet teşkilatının fedakarlığını ortaya koyması açısından kütüphanenin önem taşıdığını ifade etti.

Milletin huzuru ve güveni için canlarını ortaya koyan emniyet teşkilatının sosyal projelerde de önemli etken olduğuna vurgu yapan Güngör, "Bu proje, Emniyet Genel Müdürlüğümüzün, konu çocuklar olunca kendisine tahsis edilen kaynağı onlara yararlı olacak işlerde harcamaktan geri durmayacağını göstermektedir" dedi.

Projenin diğer bir öneminin Emniyet Teşkilatının şehitlere gösterdiği vefa olduğunu aktaran Güngör, "Bu esere şehit Başkomiser Osman Kahraman’ın ismi verilerek, projenin uygulamasında görev alan polis arkadaşlarımız, aynı üniformayı giyen ve şehadet mertebesine ulaşan kahramanımıza vefalarını esirgememişlerdir. Kütüphanenin sevgili çocuklarımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum" ifadelerine yer verdi.

Konuşmanın ardından Şehit Osman Kahraman’ın eşi Gülbeyaz ve oğlu Ercan Kahraman’a plaket ve çeşitli hediyeler verildi. Daha sonrasında kütüphanenin açılışı gerçekleştirildi.

Açılışa Vali Yardımcısı Abdullah Aslaner, İl Emniyet Müdürü Sadettin Aksoy, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Murat Bozkurt, Çerkeş Belediye Başkanı Hasan Sopacı ile davetliler ve öğrenciler katıldı.