Şehit Başsavcının ismi memleketinde sosyal tesiste yaşatılacak

Alper ailesinin acısını paylaştığını kaydeden Gökcan, "Başsavcımız çok değerli bir devlet adamıydı. Özellikle 15 Temmuz'daki FETÖ'nün hain darbe girişiminde, o dik ve devlet adamlığına yakışan duruşu hepimizi mutlu etmişti. Şehit Başsavcımıza Allah'tan rahmet diliyorum." diye konuştu.

AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan da Alper'in ölümünün kendilerini büyük bir üzüntüye boğduğunu söyledi.

Törende konuşan Muğla Valisi Esengül Civelek, Alper'in Türkiye için önemli bir değer olduğunu belirterek, "Kavaklıdere'nin ihtiyacını karşılayacak Şehit Başsavcı Mustafa Alper Sosyal Tesisi'ni ilçeye kazandıran değerli Belediye Başkanı'nı tebrik ediyorum. Sosyal tesisimiz Kavaklıdere'ye ve ilimize hayırlı uğurlu olsun." dedi.

Görev yaptığı Denizli'de 10 Mayıs 2017'de geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Alper'in ismi, Kavaklıdere Belediyesi tarafından yaptırılan 2 bin 500 kişilik sosyal tesiste yaşatılacak.

Kavaklıdere Belediye Başkanı Mehmet Demir, Şehit Başsavcı Mustafa Alper Sosyal Tesisi'nde konser, tiyatro gösterileri, resmi tören programları, düğün ve nişan merasimleri gibi etkinliklerin düzenlenebileceği bilgisini verdi.

Yörenin doğal güzelliklerini gün yüzüne çıkarmak amacıyla tesisi betonarme yapmak yerine bölgenin doğal taşlarından inşa etmeye özen gösterdiklerini aktaran Demir, "Yaklaşık 2 bin metreküplük taş işçiliğinin sonunda 2 bin 500 metrekare alan üzerine yapılan tesisimiz 2 bin 500 kişilik oturma kapasitesine sahiptir. İlçemizin en büyük sosyal tesisinin Kavaklıdere’ye hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Şehit Başsavcının kardeşi Ümit Alper ise 15 Temmuz darbe girişiminin ardından darbeci askerleri bizzat ağabeyinin sorguladığını, FETÖ ile ilgili yaklaşık 250 soruşturma başlatması ve ilk askeri darbe davasını kendisinin açması nedeniyle ağabeyinin "15 Temmuz kahramanı" olarak anıldığını dile getirdi.

Konuşmaların ardından tesisin açılışı gerçekleştirildi. Açılış töreninin ardından sanatçı Ferhat Göçer konser verdi.

