Şehit Baytekin son yolculuğuna uğurlandı

BALIKESİR (AA) - Hakkari'nin Çukurca ilçesinde bölücü terör örgütünün saldırısı sonucu şehit olan piyade er Orhan Faruk Baytekin, memleketi Balıkesir'de son yolculuğuna uğurlandı.

Hakkari'den uçakla Balıkesir'e gönderilen şehidin naaşı, önce merkez Karesi ilçesi Toygar Mahallesi'ndeki babaevine getirildi. Duaların okunması ve helallik alınmasının ardından şehidin naaşı, törenin yapılacağı Zağnos Paşa Camisi'ne götürüldü.

Törene, şehidin annesi Kadriye, babası Zeki ve kardeşi Emirhan ile Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakan Yardımcısı Mehmet Daniş, Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, AK Parti Balıkesir Milletvekili Kasım Bostan, CHP Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın, Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, Balıkesir Garnizon Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Kemal Turan, İl Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle çok sayıda vatandaş katıldı.

Şehit Baytekin'in cenazesi, burada kılınan namazın ardından Balıkesir Şehitliği'ne defnedildi.

Hakkari 2. Hudut Tugay Komutanlığında görevli piyade er Orhan Faruk Baytekin (22), teröristlerin Çukurca ilçesine bağlı Uzundere köyü Harkabirim Tepe Üs Bölgesinden inen askeri araçlara yönelik roketli saldırısında şehit düşmüştü.

