Şehit Baytekin son yolculuğuna uğurlandı

BALIKESİR (AA) - Hakkari'nin Çukurca ilçesinde bölücü terör örgütünün saldırısı sonucu şehit olan piyade er Orhan Faruk Baytekin, memleketi Balıkesir'de son yolculuğuna uğurlandı.
Hakkari'den uçakla Balıkesir'e gönderilen şehidin naaşı, önce merkez Karesi ilçesi Toygar Mahallesi'ndeki babaevine getirildi. Duaların okunması ve helallik alınmasının ardından şehidin naaşı, törenin yapılacağı Zağnos Paşa Camisi'ne götürüldü.
Törene, şehidin annesi Kadriye, babası Zeki ve kardeşi Emirhan ile Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakan Yardımcısı Mehmet Daniş, Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, AK Parti Balıkesir Milletvekili Kasım Bostan, CHP Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın, Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, Balıkesir Garnizon Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Kemal Turan, İl Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle çok sayıda vatandaş katıldı.
Şehit Baytekin'in cenazesi, burada kılınan namazın ardından Balıkesir Şehitliği'ne defnedildi.
Hakkari 2. Hudut Tugay Komutanlığında görevli piyade er Orhan Faruk Baytekin (22), teröristlerin Çukurca ilçesine bağlı Uzundere köyü Harkabirim Tepe Üs Bölgesinden inen askeri araçlara yönelik roketli saldırısında şehit düşmüştü.
Bergama Milli Eğitim Müdürü Nuri Kiraz'ın Muharrem İnce paylaşımı sosyal medyada tepki çekti
Selahattin Demirtaş'ın PKK'lı abisi Nurettin Demirtaş öldürüldü iddiası
Kulağına su döküp beklediler! Olanları şaşkınlıkla izlediler
Belçika'da evli çiftler için hükümet destekli 'seks oteli'
Minibüste ilginç diyalog! Teyze isyan etti, yolcular güldü
Hangi lider daha çok izlendi? Kılıçdaroğlu, Bahçeli ve Yıldırım...
Düğününe 1 ay kala kayıplara karıştı
Başbakan Binali Yıldırım 'vahim bir durum' dedi son anketi açıkladı
Demirtaş: Diğer adaylar serbest kalırsam Erdoğan'ın kazanma şansının azalacağını biliyor
Sevgilisinin kafasını yüzüp kulağını kesmişti! Karar verildi...
Erdoğan canlı yayında açıkladı: 20 bin daha alacağız