Şehit bebek anısına futbol turnuvası

SİVAS (AA) - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, PKK'lı teröristlerin yola tuzakladığı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu annesi Nurcan Karakaya ile şehit düşen 11 aylık Bedirhan Mustafa Karakaya anısına, Şarkışla Belediyesince futbol turnuvası düzenlendi.

Turnuvaya, Şarkışla Belediyespor'un düzenlediği yaz spor okuluna katılan, yaşları 11 ile 16 arasında değişen yaklaşık 150 çocuk katıldı.

Şarkışla Şehir Stadı'ndaki turnuvada 7 takım yarıştı. Turnuvada finale kalan Ayspor ile Yıldızspor, sahaya "Şehitler Ölmez Vatan Bölünmez" pankartıyla çıktı.

Turnuvanın şampiyonu Yıldızspor'u 4-3 yenen Ayspor oldu. Maçın sonunda futbolcular tribünleri asker selamıyla selamladı.

Şampiyon takıma kupa ve madalyalarını Şarkışla Belediye Başkanı Ahmet Turgay Oğuz verdi.

Karşılaşmayı, Şarkışla Kaymakam Vekili Gemerek Kaymakamı Kübra Karaalioğlu da izledi.

Turnuvanın ardından şehitliği ziyaretlerinde dua eden çocuklar, buradan şehit asker eşi Nurcan Karakaya'nın babaevine geçerek kupayı anneanne Suudiye Demir'e hediye etti.

Gözyaşlarını tutamayan Suudiye Demir, "Allah onların ömürlerini size versin, Allah bu acıyı kimseye yaşatmasın." dedi.

Belediye Başkanı Oğuz da "Amacımız, çocuklarımıza şehitlik ruhunun ne anlama geldiğini anlatmak, bayrak ve vatan sevgisinin oluşması sağlamak ve çocuklarımız arasında birlik ve beraberliğin pekişmesine katkıda bulunmak." diye konuştu.

