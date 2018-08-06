Şehit bebek Bedirhan'ın ismi anaokuluna verildi

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde aracıyla seyir halindeyken PKK'lı teröristlerin önceden yerleştirdiği el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu annesi Nurcan Karakaya (25) ile birlikte şehit olan 10 aylık bebeği Bedirhan Mustafa'nın isimleri ilçedeki anaokuluna verildi.

Yüksekova'da 31 Temmuz'da, eşi Jandarma Astsubay Çavuş Serkan Karakaya'yı görev yaptığı üs bölgesinde ziyaret ettikten sonra kendi otomobiliyle dönüşe geçen Nurcan Karakaya ve oğlu Bedirhan Mustafa Karakaya, PKK'lı teröristlerin el yapımı patlayıcıyı infilak ettirmesi sonucu şehit oldu. Sivas'ın Şarkışla ilçesine getirilen anne ve oğlunun cenazeleri ilçe şehitliğinde toprağa verildi.

Türkiye'yi yasa boğan olayın ardından harekete geçen Sivas Valiliği, anne ve oğlunun isimlerini ilçedeki okullara verilmesini kararlaştırdı. 10 aylık Bedirhan Mustafa Karakaya'nın ismi Yıldırım Mahallesi'ndeki bir ana okuluna verildi. Vali Davut Gül, Şarkışla ilçesine giderek, Kaymakamı Akif Pektaş ile birlikte Şehit Bebek Bedirhan Mustafa Karakaya Anaokulu'nu ziyaret etti. Anne Nurcan Karakaya'nın isminin de yapımı devam eden 16 derslikli bir okula verileceği açıklandı.