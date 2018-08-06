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Şehit Bedirhan Mustafa bebeğin ismi anaokuluna verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.08.2018 13:12 | Son Güncelleme

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, PKK'lı teröristlerin yola önceden yerleştirdiği el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu, annesi Nurcan Karakaya (25) ile birlikte şehit olan 10 aylık Bedirhan Mustafa'nın ismi, ilçedeki anaokuluna verildi.

Şehit Bedirhan Mustafa bebeğin ismi anaokuluna verildi

SİVAS, (DHA)- HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, PKK'lı teröristlerin yola önceden yerleştirdiği el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu, annesi Nurcan Karakaya (25) ile birlikte şehit olan 10 aylık Bedirhan Mustafa'nın ismi, ilçedeki anaokuluna verildi.
Yüksekova'da 31 Temmuz'da, eşi Jandarma Astsubay Çavuş Serkan Karakaya'yı görev yaptığı üs bölgesinde ziyaret ettikten sonra kendi otomobiliyle dönüşe geçen Nurcan Karakaya ve oğlu Bedirhan Mustafa Karakaya, PKK'lı teröristlerin el yapımı patlayıcıyı infilak ettirmesi sonucu şehit oldu. Sivas'ın Şarkışla ilçesine getirilen şehit anne ve oğlunun cenazeleri, ilçe şehitliğinde toprağa verildi.
Türkiye'yi yasa boğan olayın ardından harekete geçen Sivas Valiliği, şehit anne ve oğlunun isimlerinin ilçedeki okullara verilmesini kararlaştırdı. 10 aylık Bedirhan Mustafa Karakaya'nın ismi Yıldırım Mahallesi'ndeki bir anaokuluna verildi. Vali Davut Gül, Şarkışla ilçesine giderek, Kaymakamı Akif Pektaş ile birlikte Şehit Bebek Bedirhan Mustafa Anaokulu'nu ziyaret etti. Şehit Nurcan Karakaya'nın isminin de yapımı devam eden 16 derslikli bir okula verileceği açıklandı.
Vali Gül, "İnşallah Türkiye Cumhuriyeti var olduğu sürece, anne ve yavrumuzun ismi sonsuza kadar yaşayacak. Şehitlerimize ne yaparsak yapalım haklarını ödeyemeyiz.Toplumda derin iz bırakan bu üzücü olaylar sonrası ailelerimizin gönüllerini ferah tutmak istiyoruz" dedi. Vali Gül, daha sonra şehitler için Muhsin Yazıcıoğlu Camisi'nde düzenlenen mevlit programına katıldı. Gül, mevlit programının ardından Şehit Nurcan Karakaya ve oğlu Bedirhan Mustafa Karakaya'nın ailesini ziyaret ederek taziyede bulundu.

FOTOĞRAFLI

Şehit Bedirhan Mustafa bebeğin ismi anaokuluna verildiŞehit Bedirhan Mustafa bebeğin ismi anaokuluna verildiŞehit Bedirhan Mustafa bebeğin ismi anaokuluna verildiŞehit Bedirhan Mustafa bebeğin ismi anaokuluna verildi

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