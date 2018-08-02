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Şehit Bedirhan'dan geriye bu görüntüler kaldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.08.2018 17:08 | Son Güncelleme

SİVAS, DHA) PKK'nın hain bombalı saldırısında annesi Nurcan Karakaya ile birlikte şehit olan 10 aylık Bedirhan Mustafa Karakaya'nın hayattayken cep telefonu çekilmiş görüntüleri ortaya çıktı.

SİVAS, DHA) PKK'nın hain bombalı saldırısında annesi Nurcan Karakaya ile birlikte şehit olan 10 aylık Bedirhan Mustafa Karakaya'nın hayattayken cep telefonu çekilmiş görüntüleri ortaya çıktı. Minik şehidin görüntülerini doğumundan bir süre sonra babası Astsubay Çavuş Serkan Karakaya'nın önceki görev yeri olan Uşak'ta çekildiği öğrenildi. Görüntüler de şehit Bedirhan oynarken annesinin de ona yönelik sözleri duyuluyor. Minik Bedirhan Mustafa'nın görüntüleri yürek burkuyor.

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