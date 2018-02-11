Şehit Binbaşı Bülent Albayrak'ın kızından Mehmetçiğe mektup

İşte, El Bab Şehidi Binbaşı Albayrak'ın kızının, Zeytin Dalı Harekatı'nda mücadele veren Mehmetçiğe mektubu:

"Merhaba Türk Ordusu'nun şerefli askerleri. Ben Elifnaz Albayrak. 21.12.2016 tarihinde El Bab'da babasını şehit vermiş bir şehit kızıyım. Nam-ı diğer El Bab fatihi şanlı Bülent Albayrak'ın biricik evladıyım.

Size bu gittiğiniz yolda başarılar diliyorum. Vatanımızı her daim koruyacağınıza inanıyorum. Çünkü canını hiçe saymış bir şehidin evladıyım. Benim ve tüm milletimizin duaları sizinle.

Vatan ve millet sevgisini en acı şekilde yaşamış bir çocuk olarak hepinizle gurur duyuyorum. Türk askeri güçlüdür, cesaretlidir, inançlıdır; babamdan biliyorum.

Türk Ordusu oldukça kimse bize zarar veremez.

Hepinize sonsuz teşekkürler, dualarımız sizinle. Allah'a emanet olun şanlı Türk Ordusu."