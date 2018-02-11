HABER

Şehit Binbaşı Bülent Albayrak'ın kızından Mehmetçiğe mektup

GÜNCEL HABERLERİ | 11.02.2018 12:42 | Son Güncelleme

Fırat Kalkanı'nda şehit düşen 'El Bab Fatihi' Binbaşı Bülent Albayrak'ın kızı Elif Naz, Zeytin Dalı Harekatı'nda savaşan Mehmetçiklere seslendi. Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, şehit Binbaşı Albayrak'ın kızının Afrin'de operasyonda olan askerlere yazdığı mektubu paylaştı.

Şehit Binbaşı Bülent Albayrak'ın kızından Mehmetçiğe mektup

İşte, El Bab Şehidi Binbaşı Albayrak'ın kızının, Zeytin Dalı Harekatı'nda mücadele veren Mehmetçiğe mektubu:

"Merhaba Türk Ordusu'nun şerefli askerleri. Ben Elifnaz Albayrak. 21.12.2016 tarihinde El Bab'da babasını şehit vermiş bir şehit kızıyım. Nam-ı diğer El Bab fatihi şanlı Bülent Albayrak'ın biricik evladıyım.

Son dakika! TSK duyurdu, Afrin'den şehit haberiSon dakika! TSK duyurdu, Afrin'den şehit haberi

Size bu gittiğiniz yolda başarılar diliyorum. Vatanımızı her daim koruyacağınıza inanıyorum. Çünkü canını hiçe saymış bir şehidin evladıyım. Benim ve tüm milletimizin duaları sizinle.

TSK'dan kritik Afrin açıklaması!TSK'dan kritik Afrin açıklaması!

Vatan ve millet sevgisini en acı şekilde yaşamış bir çocuk olarak hepinizle gurur duyuyorum. Türk askeri güçlüdür, cesaretlidir, inançlıdır; babamdan biliyorum.

1100 özel harekatçı polis desteğe gidiyor!1100 özel harekatçı polis desteğe gidiyor!

Türk Ordusu oldukça kimse bize zarar veremez.

Hepinize sonsuz teşekkürler, dualarımız sizinle. Allah'a emanet olun şanlı Türk Ordusu."

5a7ffb5a18c7731398a0a991

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Afrin Fırat Kalkanı El Bab

En Çok Okunan Haberler

Survivor 2018'de Hakan Hatipoğlu neden Gönüllüler'e geçti?

Survivor 2018'de Hakan Hatipoğlu neden Gönüllüler'e geçti?

Everton'da Cenk Tosun patlaması: Defol

Everton'da Cenk Tosun patlaması: Defol

Nevşin Mengü'den çok konuşulacak paylaşım!

Nevşin Mengü'den çok konuşulacak paylaşım!

Son dakika! TSK duyurdu, Afrin'den şehit haberi

Son dakika! TSK duyurdu, Afrin'den şehit haberi

Ahmet Davutoğlu'ndan 'yok artık' dedirten Suriye açıklaması

Ahmet Davutoğlu'ndan 'yok artık' dedirten Suriye açıklaması

Nagihan Karadere'nin son hali olay oldu

Nagihan Karadere'nin son hali olay oldu

Okuyucu Yorumları 16 yorum
HELAL SANA ŞEHİD KIZI
Allah sizlerden razı ve yardımcınız olsun!...
ALLAH C.C Sizi cennetinde buluştursun.Bu dünyada ALLAH C.C ,senide ŞEHİT baban gibi,ümmeti islama mübarek kılsın,sağlık sıhhat ve afiyet içinde MAZLUMLARA hizmet etmeni nasip etsin.
insanın içi acıyor yaw:(((
millet sehit haberlerini bi iki gunde unutuyor oyle alistirildilarki uyutuluyorlar
@mutsen dingil kim ister askeri şehit düşsün. vatan savunması zorunluluk. bu uğurda tarihimiz de olduğu gibi her an şehit olmaya hazırız. Geçmişte dedelerimiz nasıl şehit düştüyse bizde geleceğimiz için buna hazırız.
AH BE ELİFİM CANIM EVLADIM GÖZYAŞIN KALBİME DOKUNDU SENİN SEVGİLİ ŞEHİT BABANIN VE TÜM ŞEHİTLERİN GAZİLERİN ÖNÜNDE SAYGI İLE EĞİLİYORUM SELAMLIYORUM.TÜM ŞEHİTLERİMİZİN MEKANLARI CENNET RUHLARI ŞAD OLSUN
sakın unutmayın sert rüzgarlar yükseklerde eser( MEKANIN CENNET OLSUN KARDEŞİM )
Allah'ım Şanlı​ Devletimizi Şanlı Bayrağımızı her daim muzaffer eylesin.Yüce Türk Milletinin yar ve yardımcısı olsun.Katil pkk pyd katliyamlar ile işgal ettiği topraklarda döktüğü kanlara boğulacaktır.
Çok duygulandım gerçekten vah vah hüloğğğ zaaaaaaa
"Ateş düştüğü yeri yakar". Ha bir de "eşekten düşenin halini, eşekten düşen anlarmış" Elif Naz'ım başın sağ olsun. Babanın ve şehitlerimizin ruhu şad olsun, mekanları cennet olsun.
şu şehidin asil duruşuna bakar mısınız lütfen... böyle bir koçyiğidin kızı da babası gibi cesur yürekli bir kız olacaktır elbette. Allah sizleri cennetinde buluştursun, efendimiz Hz. Muhammed'e komşu eylesin inşaAllah
şehidin zaten nerde olduğu kimin yanında olduğu nu sorgusuz süalsiz olduğunu biliyoruz içimiz rahat ama geride bıraktıklarına devletin imkanları açılmalı hep rahat ettirilmeli maddi ve manevi hiç bi sıkıntı yaşamamalı
ruhun şad olsun yigit TÜRK subayı
Hiç olmazsa bu güzel yavrudan utanıp ona göre yorumlar yapalım,kırmadan incitmeden,siyasiler ve sanatçılar daha duyarlı olmalı,her zaman çok yakınında şehit varmış gibi davranmalı..gün birlik günüdür...
Veren Allah alan Allah insanlar küstah. La ilâhe illâllah Elhamdulillâh Lâ Galibe İllâllah Mekenlar cennet oldun inşallah Şehit yakınlarına sahip çıkılsın. Bu konuda kanun ile kurum kurulsun.
Diğer Haberler
Kamyonun kasasından kaçaklar değil deveciler çıktı

Kamyonun kasasından kaçaklar değil deveciler çıktı

3. Antalya Yörük Türkmen Çalıştay’ında sonuç bildirgesi açıklandı

3. Antalya Yörük Türkmen Çalıştay’ında sonuç bildirgesi açıklandı

Zeytin Dalı operasyonuna konvoylu, bayraklı destek

Zeytin Dalı operasyonuna konvoylu, bayraklı destek

Bingöl’de şehit ve gazi çocuklarına kıyafet yardımı 

Bingöl’de şehit ve gazi çocuklarına kıyafet yardımı 

Sınırdaki en yüksek tepeye dev Türk bayrağı

Sınırdaki en yüksek tepeye dev Türk bayrağı

Afrin Şehidi Uzman Çavuş Koray Karaca son yolculuğuna uğurlandı

Afrin Şehidi Uzman Çavuş Koray Karaca son yolculuğuna uğurlandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.