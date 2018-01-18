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Şehit binbaşı son yolculuğuna uğurlandı

GÜNCEL HABERLERİ | 18.01.2018 16:48 | Son Güncelleme 14 dakika önce

- Isparta'da eğitim uçuşu yapan Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait uçağın düşmesi sonucu şehit olan Hava Pilot Binbaşı Karamustafa'nın cenazesi, memleketi Ordu'da toprağa verildi - Törene, Milli Savunma Bakanı Canikli ile Kültür ve Turizm Bakanı Kurtulmuş da katıldı

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde CN-235 CASA tipi askeri uçağın düşmesi sonucu şehit olan 3 askerden Hava Pilot Binbaşı Ümit Karamustafa (39), memleketi Ordu'nun Fatsa ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit Karamustafa için Fatsa'daki 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda cenaze töreni düzenlendi.

Tören sırasında baba Sebahattin ve anne Nezahat Karamustafa gözyaşı dökerken, şehidin eşi Meryem ve çocukları Öykü ile Masal ise şehidin tabutuna sarılarak ağladı.

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli ile Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, aileye taziyelerini iletti.

İl Müftüsü Mürsel Öztürk'ün ikindi vakti kıldırdığı cenaze namazının ardından Ümit Karamustafa için dua edildi. Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu, askerlerin omzunda taşınarak cenaze nakil aracına konuldu.

Şehit Hava Pilot Binbaşı Karamustafa'nın cenazesi, ilçedeki Asri Mezarlık'taki şehitlikte toprağa verildi.

Cenaze törenine, şehidin yakınlarının yanı sıra Ordu Valisi Seddar Yavuz, Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları, CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, AK Parti Ordu milletvekilleri Oktay Çanak, Ergün Taşçı, Giresun Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Hakan Saraç, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz ile kaymakamlar, ilçe belediye başkanları, kurum amirleri ile askeri erkan ve vatandaşlar katıldı.

(AA)

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