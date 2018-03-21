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Şehit Binbaşı Ümit Çelik’in adı Beylikdüzü’nde yaşayacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.03.2018 16:45 | Son Güncelleme

DİYARBAKIR’IN Lice ilçesi kırsalında operasyona giderken PKK'lı teröristlerce yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit olan Jandarma Binbaşı Ümit Çelik’in adı Beylikdüzü’nde yaşatıldı.

İSTANBUL, (DHA) - DİYARBAKIR’IN Lice ilçesi kırsalında operasyona giderken PKK'lı teröristlerce yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit olan Jandarma Binbaşı Ümit Çelik’in adı Beylikdüzü’nde yaşatıldı. 1 Ağustos 2017’de şehit olan Çelik’in ailesine her daim destek olan Beylikdüzü Belediyesi, şehidin adını verdikleri parkın açılışını gerçekleştirdi. Adnan Kahveci Mahallesi’nde bulunan parkın açılış törenine şehidin ailesi, Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kur-an’ı Kerim tilavetiyle başlayan açılış programında duygusal anlar yaşandı. Vatan uğruna şehit olan bütün askerler için dua edilirken, Afrin’deki askerler de unutulmadı. “EVLATLARIMI BABALARI GİBİ VATANPERVER YETİŞTİRECEĞİM” Eşinin adının parka verilmesinden büyük mutluluk duyduğunu belirten şehit eşi Nesrin Çelik, “Bizim için çok zordu. En sevdiğimizi vatan uğruna şehit verdik. 3 evladımız var. Onları da babaları gibi vatanperver yetiştireceğim” diye konuştu. “GURURLARIN EN BÜYÜĞÜNÜ YAŞIYORUM” Açılış töreninde duygusal anlar yaşayan şehit babası Saadettin Çelik, gururların en büyüğünü yaşadığını ifade ederken; şehit kardeşi Sezer Çelik, “Emeği geçen herkese çok teşekkür ederiz. Beylikdüzü Belediyesi bizi hiç yalnız bırakmadı” şeklinde konuştu. “ŞEHİTLERİMİZİ UNUTMAMAK BİZİM VAZİFEMİZ” Şehit Binbaşı Ümit Çelik için ailemizden birini şehit verdik diyen Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, şöyle konuştu: “Şehitlerimizin varlığı bu vatanın ne denli kıymetli olduğuna işarettir. Onların canı pahasına mücadelesi bizim de vatan sevgimizi perçinleyecek. Baştan Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere geçmişten bugüne bu vatan için canını veren tüm şehitlerimize, isimsiz kahramanlara Allah’tan rahmet diliyoruz. Şehit Ümit Çelik bizim gururumuzdur. Babası, eşi ve kardeşi hep birlikte aileyiz. Biz ailemizin bir ferdini şehit verdik.” Açılış programı Çanakkale Savaşı’nda dağıtılan özel çorba ikramı ile sona erdi.

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