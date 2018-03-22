Şehit Binbaşı'nın eşine Erdoğan'ın mektubu teslim edildi, mezarına Eskişehirspor forması örtüldü

Kemal ATLAN-Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR, (DHA)- CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın yeşil bir Türkiye için kaleme aldığı mektubu ile karaçam tohumu, Afrin şehidi Binbaşı Mithat Dunca'nın eşi Lütfiye Dunca'ya Vali Özdemir Çakacak tarafından teslim edildi. Ayrıca, 'Mithat Dunca' yazılı 26 sırt numaralı Eskişehirspor forması şehidin mezarına örtüldü ve yanındaki ağaca asıldı.

Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, geçen 15 Mart'ta Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'de yürüttüğü 'Zeytin Dalı Harekâtı'nda yaralanan ve tedavi gördüğü Hatay'daki hastanede kurtarılamayarak şehit düşen Piyade Binbaşı Mithat Dunca'nın Eskişehir'deki babaevini ziyaret etti. Basına kapalı gerçekleşen ziyarette Vali Özdemir Çakacak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı 'Daha yeşil bir Türkiye'yi birlikte inşa edelim' projesi kapsamında içerisinde kendi yazdığı mektubu ile karaçam tohumunun bulunduğu zarfı şehidin eşi Lütfiye Dunca'ya verdi.

Şehidin eşi Lütfiye Dunca, Vali Özdemir Çakacak evden ayrıldıktan sonra gazetecilere "Sayın Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyorum. Eşimin hatırasını yaşatmak için daha yeşil bir Türkiye için. Bunun içinde tohumlar var. Onları bize gönderdiği için teşekkür ediyorum. Onun yanına bu tohumları gömüp inşallah yeşil bir Türkiye ve sonsuz teşekkürler ediyorum, sağ olsunlar, bizimle oldukları için teşekkür ediyorum" diye konuştu.