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Şehit Burak Tatar 7. Ulusal UMKE Tatbikatı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.05.2018 19:54 | Son Güncelleme

Tatbikat, Yeniçağa Gölü kenarında kurulan kamp alanında yapılan törenle başladı - Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Daire Başkanı Çağan: - "Bu işin aslında gerçek savaş ortamında, Fırat Kalkanı’nda, Zeytin Dalı Harekatı’nda ne derece başarıyla gerçekleştirdiğini gördük. O nedenle bu tatbikat sizin için çok kolay olacak"

Bolu'nun, Yeniçağa ilçesinde 81 ilden 500 Ulusal Medikal Kurtarma(UMKE) personelinin katıldığı Şehit Burak Tatar 7’inci Ulusal UMKE Tatbikatı düzenlenen törenle başladı.

Zeytin Dalı Harekatı'nda teröristlerin bombalı tuzağı sonucu şehit olan Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi personeli Burak Tatar’ın isminin verildiği 7. Ulusal UMKE Tatbikatı kapsamında, 81 ilden gelen 500 UMKE personeli Yeniçağa Gölü kenarında bulunan mesire alanına kamp kurdu.

Tatbikatın başlangıç töreni UMKE ekibinin hem komando timi hem de bireysel çadırları kurması ve kamp alanına çeşitli maketlerin yerleştirmesinin ardından gerçekleşti.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan törende bir konuşma yapan Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Daire Başkanı Ali Emre Çağan, 81 ilden gelen UMKE gönüllülerinin savaş alanlarında bile görevlerini aksatmadan yerine yetirdiğini ifade ederek, "Bu işin aslında gerçek savaş ortamında, Fırat Kalkanı'nda, Zeytin Dalı Harekatı'nda ne derece başarıyla gerçekleştirdiğini gördük. O nedenle bu tatbikat sizin için çok kolay olacak. Ülkemizde gerçekleşen depremlerde, afetlerde kendilerini hiçe sayarak çalıştığı dönemleri çok iyi biliyoruz." diye konuştu.

Çağan, savaş şartları başta olmak üzere çeşitli ortamlarda zor görevler yapan UMKE gönüllüleri için bu tatbikatın çok kolay olduğunu vurgulayarak, "Bu tatbikatın hepimiz için, ülkemiz için hayırlar getirmesini, yeni şeyler öğrenmemizi, bilgilerimizi pekiştirmemize vesile olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Tatbikat, 6 Mayıs Pazar günü Sağlık Bakanı Ahmet Demircan'ın da katılımıyla gerekleştirilecek.

- Düşen uçak ve KBRN sızıntısı

Tatbikat senaryoları kapsamında, uçuş esnasında arızalanan ve Yeniçağa ilçesinde bulunan boş bir araziye zorunlu iniş yapmak istediği esnada kırıma uğrayan yolcu uçağında bulunan yolcular kurtarılacak.

Düşen uçaktan yaralı kurtarma senaryosunun işlenebilmesi için ilçenin güney tarafında kalan boş araziye kırıma uğramış uçak maketi yerleştirildi. Uçak maketinin içinde bulunan yolcu koltukları ve oksijen maskeleri dikkat çekti.

Öte yandan, yine tatbikat senaryosu kapsamında tır, otomobil ve yolcu otobüsünün karıştığı zincirleme trafik kazası canlandırılacak.

Bu kapsamında D-100 Karayolu'nun İstanbul İstikametine hurda araçlar yerleştirildi.

Yine tatbikat senaryosu kapsamında kimyasal üretim yapan bir fabrikada sızıntı yaşanması canlandırılacak.

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