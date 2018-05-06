Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde, 81 ilden 500 Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) personelinin katıldığı Şehit Burak Tatar 7. Ulusal UMKE Tatbikatı yapıldı. Yaniçağa Gölü kenarında oluşturulan kamp alanında gerçekleştirilen tatbikatı, Bolu Valisi Aydın Baruş, AK Parti Bolu Milletvekili Ali Ercoşkun, Sağlık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Prof. Dr. Doğan Ünal ve AFAD Başkanı Dr. Mehmet Güllüoğlu, Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Arslan Kağan Arslan, Sağlık Bakanlığı ve AFAD yetkilileri, Yeniçağa Gölü kenarında bulunan koordinasyon merkezinden canlı olarak izledi. Tatbikattan önce bir konuşma yapan Ünal, "Bir musibet bin nasihatten iyidir." sözünü anımsatarak, Türkiye için 1999 yılındaki depremin milat olduğunu, afetler konusunda farkındalığın arttığını vurguladı. Ünal, Türkiye'nin 2002 yılından sonraki güçlü siyasi irade ve yönetim paradigmasının değişmesiyle afetler üzerinde daha fazla durmaya başladığını anlatarak, "UMKE 2003 gibi erken bir dönemde kurulmuş oldu. Medikal kurtarma konusunda iftihar edeceğimiz bir noktaya geldi. Belki dünyadaki en büyük medikal kurtarma timini kurmuş olduk. O noktaya geldik ki neredeyse UMKE öncesi ve UMKE sonrası diyebileceğimiz kadar da dramatik bir değişiklik hakikaten yaşanmış oldu." diye konuştu.

Afetler esnasında koordinasyonun çok önemli olduğuna da değinen Ünal, kurtarma esnasında itfaiye ve jandarmanın, bu konudaki gerekli birimlerin ortak bir çalışma yürütmesiyle daha başarılı sonuçlar elde edilebileceğini söyledi. - "Müdahale kapasitesini iyileştireceğiz" AFAD Başkanı Güllüoğlu da afetlerin bazı sınıflandırmalara göre 4 fazı olduğunu dile getirerek, "Müdahale; özellikle 1999 depreminde gördük ki bizim önemli eksiklerimizden biriydi. AFAD’ın kurulmasında, UMKE'nin kurulmasında temel görülen tarih 1999 depremiydi. Sonrasında özellikle müdahale anlamında çok önemli mesafe alındı. Bugün UMKE'nin ve AFAD'ın bu kapasitesinden bahsedebiliyorsak bu son 10-15 yılda yapılan bütün çalışmaların toplamından dolayı." ifadelerini kullandı. Afetlerle ilgili çok önemli bir konuya değinmek istediğini aktaran Güllüoğlu, "Biz müdahale kapasitesini iyileştireceğiz. Araçlarımızla daha fazla personelimizle tatbikatlarımızla ortak çalışma kültürünü arttırarak ancak risk azaltma faaliyetlerine de en az bu kadar, hatta daha fazla önem vermemiz gerekiyor ki insanlar afet anında enkaz altında kalmasın. İnsanlar afetlerden etkilenmesin ki bize olan ihtiyaç azalsın." değerlendirmesinde bulundu.

Güllüoğlu, acil müdahale ve kurtarma ekiplerinin yaptığı faaliyetlerin olağandışı ve olağanüstü olduğunu, UMKE çalışanlarının genellikle görünmeyen kahramanlar olduklarını vurgulayarak, şunları kaydetti: "UMKE çalışanları böyledir. İtfaiye çalışanları böyledir. Üst çerçevede, biz trafik kazalarını azaltabilirsek, afetlerin etkilerini azaltabilirsek varsın bize olan ihtiyaç azalsın ki can kayıpları azalacaktır. Bize olan ihtiyacın azalması demek belki memleketin başka alanlarda daha da gelişmesi anlamına gelecektir." Arslan ise UMKE ve tatbikatla ilgili katılımcılara genel bilgiler vererek, tatbikata, çok kısa bir süre önce Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit düşen Burak Tatar'ın adını verdiklerini anımsattı. "Burak kardeşim gibi nice gönüllü arkadaşlarımızın desteğiyle bu günlere getirdiğimiz UMKE timlerimizin göğsümüzü kabartan başarılarına her gün şahit oluyoruz." diyen Arslan, başta deprem olmak üzere toprak kayması ve çığ gibi doğal felaketler ve diğer afetler bakımından ülkenin son derece risk altında olan bir bölgede bulunduğunu kaydetti.