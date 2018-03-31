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Şehit Çakı'nın ailesine "şehadet beratı" verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.03.2018 15:20 | Son Güncelleme

Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda şehit olan Uzman Çavuş Kadir Çakı'nın şehadet beratı, Amasya Valisi Osman Varol tarafından ailesine teslim edildi

Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, teröristlerce tuzaklanan patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit düşen Uzman Çavuş Kadir Çakı'nın şehadet beratı, Amasya Valisi Osman Varol tarafından ailesine verildi.

Şehit Çakı'nın ailesine teslim edilmek üzere Jandarma Genel Komutanlığı tarafından şehadet beratı gönderildi. Vali Varol, Beldağı köyünde yaşayan baba Bekir Çakı'yı ziyaret ederek, şehadet beratını teslim etti.

Varol, devletin aziz şehitlere ve gazilere her zaman şükran duyduğunu dile getirerek, "Şehit aileleri, devletin baş tacıdır. Devlet olarak onları ziyaret edip sorunlarıyla ilgilenmek bizim sorumluluğumuzdur. Şehitlerimizin kanları yerde kalmadı, kalmayacak." dedi.

Ziyarete İl Jandarma Komutanı Albay Selami Akşit de katıldı.

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