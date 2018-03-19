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Şehit Çakmak'ın acı haberi baba ocağına ulaştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.03.2018 19:58 | Son Güncelleme

DİYARBAKIR'ın Hani ilçesinde bölücü terör örgütü PKK mensuplarınca düzenlenen silahlı saldırıda şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Sergen Çakmak'ın acı haberi İzmir'in Bayraklı ilçesindeki baba ocağına ulaştı.

Şehit Çakmak'ın acı haberi baba ocağına ulaştı

Taylan YILDIRIM / İZMİR, (DHA)- DİYARBAKIR'ın Hani ilçesinde bölücü terör örgütü PKK mensuplarınca düzenlenen silahlı saldırıda şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Sergen Çakmak'ın acı haberi İzmir'in Bayraklı ilçesindeki baba ocağına ulaştı. Şehadet haberini alan anne Ümmühan Çakmak gözyaşlarına boğuldu.
Bölücü terör örgütü PKK ile Diyarbakır'ın Hani ilçesinde girilen çatışmada şehit olan Uzman Çavuş Sergen Çakmak'ın şehadet haberi, İzmir'in Bayraklı ilçesindeki baba ocağına ulaştı. Şehidin annesi Ümmühan Çakmak gözyaşlarına boğulurken, acı haberi veren askerler ve komşuları tarafından teselli edilmeye çalışıldı. Şehit Uzman Çavuş Çakmak'ın biri kız 3 kardeş oldukları öğrenildi. Abisinin de subay olarak TSK'da görev yaptığı komşularınca ifade edildi.
Sosyal medya hesabında görev yaptığı bölgeden çok sayıda fotoğraf paylaşan şehit Çakmak'ın, 20 Ocak tarihinde sosyal medya hesabından paylaştığı "Az kaldı, elbet bir gün, az kaldı. Hissediyorum" ifadeleri de dikkat çekti.
Şehit Çakmak için cenaze töreninin aileyle yapılacak görüşmeden sonra, İzmir'de mi yoksa memleketleri Salihli'de mi toprağa verileceği netlik kazanacak.

FOTOĞRAFLI

Şehit Çakmak'ın acı haberi baba ocağına ulaştıŞehit Çakmak'ın acı haberi baba ocağına ulaştıŞehit Çakmak'ın acı haberi baba ocağına ulaştıŞehit Çakmak'ın acı haberi baba ocağına ulaştı

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