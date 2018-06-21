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Şehit cenazesinde 'çelenk' gerginliği!

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.06.2018 15:27 | Son Güncelleme

Şehit Piyade Onbaşı Aliseydi Özdemir’in cenaze namazı öncesi, şehit yakınları cenazeye çelenk gönderen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun çelengini parçalayarak tepki gösterdi.

İHA'nın haberine göre; Hakkari’nin Çukurca ilçesinde PKK’lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan piyade sözleşmeli Onbaşı Aliseydi Özdemir (25) için memleketi Malatya’da cenaze töreni düzenlendi.

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Tören öncesi şehidin naaşının musalla taşına getirilmesinden sonra bazı şehit yakınları cenazeye çelenk gönderen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun çelengini parçalayarak tepki gösterdi.

'ÇELENGİ SELAHATTİN DEMİRTAŞ'A GÖNDERİN'

Tekbir getirerek çelengi parçalayan vatandaşlar, “Çiçeğinizi şehide göndermeyin Edirne'deki Selahattin Demirtaş’a gönderin. Utanmadan çiçek gönderiyorsunuz. Bu şehidin kanında CHP’nin eli var. Çiçek göndermişler bir de, alın başınıza çalın” diyerek tepki gösterdiler.

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Okuyucu Yorumları 10 yorum
chp nin celenk gonderme hakki yok mehmetcik sadece ak part ve mhp icin sehit oluyor herhalde !!!
HER KESİN SAFI BELLİ BU DÜNYADA DA AHİRETTE DE KİŞİ SEVDİĞİYLE BERABERDİR
chp demirtası destekleyen bir partı bunlara ulke teslim edin görun neler oluyo
3-5 zibidi provakasyon yapıyor
2002 de sıfır şehitten bu günlere geldik.chp yüzünden değil mi.hendekten sonra 2bin şehit verdik.şehitlerimizi bile ayrışma siyaseti olarak kullanın. devam edin.Allah akıl versin.söylecek şey çok ama gerek yok.
Yazıklar olsun bu CHP yöneticilerine partiyi ne hale getirdiler.Atatürk'ün partisi şimdi PKK ile anılır oldu oy uğruna olacak şeymi bu
İnsanlari ne hale getirdiler 7/24 tvlerde nefret düşmanlık aşılanıyor normallesmemiz lazım acilen yönetenler akıllarını başlarına almalilar
Çözüm sürecinde dağlardan şehirlehirlere indirilen pekakalılardan ötürü CHP yi kınıyorum. Kahrolsun pekaka ile masaya oturan CHP kahrolsun bebek katilinin mektubunu mrudanlarda okutan CHP. Kahrolsun güneydoğuyu pekakaya teslim eden CHP. Şehidimizin mekanı cennet olsun.
NİYE AKP YE GÖNDERMİYORSUNUZ.ÜLKEYİ CHP Mİ YÖNETİYOR.
DİYELİMKİ CHP DİYE BİR PARTİ YOK.TERÖR BİTECEK Mİ.AKP NİN KOYUNLARI.
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