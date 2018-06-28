HABER

Şehit cenazesinde CHP çelengini parçaladılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.06.2018 13:06 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit İlçesi Engizek Dağı'nda şehit olan Bursalı Uzman Çavuş İsa Özkan'ı binlerce kişi son yolculuğuna uğurladı. Şehit cenazesine getirilen Cumhuriyet Halk Partisi çelengi öfkeli vatandaşlar tarafından parçalandı.

Bursa'da Büyükorhan ilçesi şehidine veda etti.. 25 yaşındaki İsa Özkan'ın Yenişehir Havalimanı'na dün gece askeri uçakla getirilen cenazesi daha sonra Büyükorhan ilçesine götürüldü. Öğle saatlerinde Şehit İsa Özkan'ın naaşı Orhan-ı Kebir Camisi'ne getirildi. Burada binlerce kişi şehit askerin cenaze törenine katıldı.

CHP ÇELENGİ PARÇALANDI

Tören alanına getirilmek istenen Cumhuriyet Halk Partisi'ne ait çelenk öfkeli vatandaşlar tarafından parçalandı.

celenk

Polis, tören alanında geniş güvenlik tedbiri alarak muhtemel bir olayı önledi. Vatandaşlar, CHP'lilere tepki göstererek, "Terör destekçilerinin burada ne işi var" diye konuştular.

sehjıt

PARTNERGaziantep'te dev yaratık şaşkına çevirdiGaziantep'te dev yaratık şaşkına çevirdi
İstanbul'da araç trafiği İstanbul'da araç trafiği "ATAK" ile azalıyor
Gölcük'te bungalovların yapımına başlandıGölcük'te bungalovların yapımına başlandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bursa şehit cenaze isa özkan CHP Çelenk

En Çok Okunan Haberler

Mehmet Aydın'ın bu görüntüleri ilk kez ortaya çıktı

Mehmet Aydın'ın bu görüntüleri ilk kez ortaya çıktı

Erken seçim olur mu? CHP'li isimden flaş iddia

Erken seçim olur mu? CHP'li isimden flaş iddia

Acun Ilıcalı duyurdu: Survivor çalışanı Dominik'te öldürüldü!

Acun Ilıcalı duyurdu: Survivor çalışanı Dominik'te öldürüldü!

Kamu yönetimine, bürokrasiye yeni düzen

Kamu yönetimine, bürokrasiye yeni düzen

Hindistan'da ilginç olay! Düğünden bir hafta sonra şok yaşadı: Evlendiği kadın...

Hindistan'da ilginç olay! Düğünden bir hafta sonra şok yaşadı: Evlendiği kadın...

Muharrem İnce'nin Maltepe mitingi AK Parti'de dengeleri değiştirdi! 'Korkuyla sandığa gittiler'

Muharrem İnce'nin Maltepe mitingi AK Parti'de dengeleri değiştirdi! 'Korkuyla sandığa gittiler'

Okuyucu Yorumları 3 yorum
1-biri gidip şu arkadaşlara söyleyebilir mi? oy verdiği kişiler zamanında apoya sayın dediklerini, süleyman ŞAH türbesini taşıdığını dağdan indirirken çiçeklerle müziklerle karşıladığını, askere kelle dediğini iletebilir mi. ben uzaktayım iletemiyorum. 2-orası siyasi konuların konuşulacak yerin olmadığını A parti B parti farkı olmadığını orada birlik beraberliğin gerektiğini ailesine destek olması gerektiğini iletebilir mi.
ÇOK güzel Chp Meral ince seçim gecesi nerdeydiniz hiç üzülmuyirum
80 lerde sağ sol. Şimdi de bu mu.
Diğer Haberler
'Posta'da Rıfat Ababay istifa etti' iddiası

'Posta'da Rıfat Ababay istifa etti' iddiası

Şehidin kanı yerde kalmadı! O terörist böyle yakalandı

Şehidin kanı yerde kalmadı! O terörist böyle yakalandı

Ankara Valisi'nden kayıp Eylül için korkutan açıklama: Kan örnekleri DNA testinde eşleşti

Ankara Valisi'nden kayıp Eylül için korkutan açıklama: Kan örnekleri DNA testinde eşleşti

Süleyman Soylu'dan flaş açıklama: CHP il başkanları için talimat verdim

Süleyman Soylu'dan flaş açıklama: CHP il başkanları için talimat verdim

Kayıp Leyla Aydemir bulundu mu? Babadan kahreden sözler

Kayıp Leyla Aydemir bulundu mu? Babadan kahreden sözler

İstanbul Güngören'de zabıta ile seyyar satıcılar arasında kavga! Polis havaya ateş açtı

İstanbul Güngören'de zabıta ile seyyar satıcılar arasında kavga! Polis havaya ateş açtı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.