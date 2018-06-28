Şehit cenazesinde CHP çelengini parçaladılar

Bursa'da Büyükorhan ilçesi şehidine veda etti.. 25 yaşındaki İsa Özkan'ın Yenişehir Havalimanı'na dün gece askeri uçakla getirilen cenazesi daha sonra Büyükorhan ilçesine götürüldü. Öğle saatlerinde Şehit İsa Özkan'ın naaşı Orhan-ı Kebir Camisi'ne getirildi. Burada binlerce kişi şehit askerin cenaze törenine katıldı.

CHP ÇELENGİ PARÇALANDI



Tören alanına getirilmek istenen Cumhuriyet Halk Partisi'ne ait çelenk öfkeli vatandaşlar tarafından parçalandı.

Polis, tören alanında geniş güvenlik tedbiri alarak muhtemel bir olayı önledi. Vatandaşlar, CHP'lilere tepki göstererek, "Terör destekçilerinin burada ne işi var" diye konuştular.





