Bursa'da Büyükorhan ilçesi şehidine veda etti.. 25 yaşındaki İsa Özkan'ın Yenişehir Havalimanı'na dün gece askeri uçakla getirilen cenazesi daha sonra Büyükorhan ilçesine götürüldü. Öğle saatlerinde Şehit İsa Özkan'ın naaşı Orhan-ı Kebir Camisi'ne getirildi. Burada binlerce kişi şehit askerin cenaze törenine katıldı.
CHP ÇELENGİ PARÇALANDI
Tören alanına getirilmek istenen Cumhuriyet Halk Partisi'ne ait çelenk öfkeli vatandaşlar tarafından parçalandı.
Polis, tören alanında geniş güvenlik tedbiri alarak muhtemel bir olayı önledi. Vatandaşlar, CHP'lilere tepki göstererek, "Terör destekçilerinin burada ne işi var" diye konuştular.
Şehit cenazesinde CHP çelengini parçaladılar
İYİ Partili Mehmet Aslan'dan flaş AK Parti açıklaması
Kuruyan gölün dibinden öyle bir şey çıktı ki! Uzaydan görülebiliyor!
Kayıp Leyla Aydemir bulundu mu? Babadan kahreden sözler
Hindistan'da uçak düştü! Ölenler var!
Heybeliada'yı ayağa kaldırmıştı... Ali Mert 5 yıl sonra hayatını kaybetti
Meral Akşener hakkında çok konuşulacak iddia! İlk hedefi belli oldu
Shakira'nın kulis istekleri şaşırttı
İstanbul'da şiddetli yağış vatandaşları yolda bıraktı
Ağrı'dan bir kayıp çocuk haberi daha
Okuyucu Yorumları 3 yorum