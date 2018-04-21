Şehit çocuğuna doğum günü kutlaması

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde trafik kazası sonucu şehit olan polis memuru Bülent Ay'ın 11 yaşındaki oğlu Alpertunga'ya, Amasya'da valilik tarafından doğum günü kutlaması düzenlendi.

Kentteki bir kafede yapılan kutlamaya şehidin eşi Neslihan Ay ve ailesi ile Amasya Valisi Osman Varol'un eşi Funda Varol, Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü Nurcan Yurt Şenel, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Emine Altunbaş ve şehit aileleri katıldı.

Doğum günü pastası kesilen kutlamada daha sonra Alpertunga'ya hediyeler verildi.

Funda Varol, şehitlerin devlete ve millete emaneti olan ailelerinin her zaman yanında yer aldıklarını, bu kapsamda şehidin çocuğunun doğum gününü kutladıklarını söyledi.

Şehit yakınları da doğum günü kutlaması dolayısıyla duydukları mutluluğu dile getirerek, Funda Varol'a teşekkür etti.

Amasya Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğünde görev yaparken geçici olarak Diyarbakır'da görevlendirilen 42 yaşındaki Bülent Ay, Bismil ilçesinde 3 Eylül 2016'daki trafik kazasında şehit olmuştu.