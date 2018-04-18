Şehit çocuğuna doğum günü sürprizi

Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne yapılan terör saldırısında şehit düşen polis memuru Yusuf Erkin’in oğluna sürpriz doğum günü partisi verildi.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne, 1 Mayıs 2016’da, terör örgütü DEAŞ tarafından yapılan bombalı terör saldırısında şehit düşen polis memuru Yusuf Erin’in oğlu Hüseyin Cevher Erin için, Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı (TÜGŞAV) Batman Şubesi tarafından sürpriz doğum günü partisi verildi. 7 yaşına giren şehit çocuğuna vakıf bürosunda verilen doğum günü partisine Batman İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Akkaplan, Vakıf Başkanı Ömer Dündar Pekacar ve çok sayıda polis katıldı.

Emniyet Müdürü Mehmet Ali Akkaplan tarafından şehit çocuğuna forma ile top hediye edilirken, Vakıf Başkanlığı tarafından da bisiklet hediye edildi. Doğum günü partisine katılamayan bazı polisler de telsiz anonsu ile eşlik edip, telsizden şehit çocuğunun doğum gününü kutladılar.

Duygulu anların yaşandığı doğum günü partisine ilişkin konuşan Vakıf Başkanı Ömer Dündar Pekacar, “Vatan bölünmesin, ezan susmasın, bayrak düşmesin diye şehadete yürüyen şehitlerimizin çocuklarını mutlu etmeye çalışmak, hem dini, hem milli, hem de insani bir görevdir. Bu nedenle, bizler Vakıf olarak her daim şehit çocuklarımızın yanında olacak, dertlerini dertlerimiz, sıkıntılarını sıkıntılarımız bileceğiz. Hepimiz, şehidimiz Yusuf Erin’in kardeşleri, çocukları Hüseyin Cevher ve Sara’nın abileri, amcaları, ablalarıyız. Şehidimizin emaneti bizim emanetimizdir” dedi.