  Şehit çocukları, Devlet Övünç Madalyası töreninde ağlattı

Oktay ENSARİ/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de 30 şehit ailesi ile 1 gaziye 'Devlet Övünç Madalyası ve Beratı' verildi. Şehit çocuklarının törendeki hiçbir şeyden habersiz halleri, görenleri duygulandırdı. Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, şehit çocuklarını tek tek öpüp, kucakladı.
Hilton Oteli'nde düzenlenen törende, bölücü örgütle girdikleri çatışmalarda ve 15 Temmuz hain darbe girişiminde şehit olan asker ve polislerin eş, çocuk, babaları ve annelerine madalyaları ve beraatleri verildi. Törene Valisi Süleyman Kamçı, Garnizon Komutanı Hv. Plt. Tuggneral Ercan Teke, Büyükşehir Başkan Vekili Serdar Altıntug, 12. Hava Ana Ulaştırma Üs Komutanı Hv. Plt. Tuggeneral Selçuk Aygün, Aile ve Sosyal Politikalar Müdürü Nevzat Özer, Şehit Yakınları ve Gaziler Derneği Başkanı Yılmaz Üçkan ile protokol mensupları katıldı.
Şehitlerin özgeçmişlerinin okunması sırasında şehit yakınları gözyaşlarını tutamadı. Şehit çocuklarını babalarının madalyalarını anneleriyle birlikte almak için sahneye çıktıklarında da davetliler duygulanıp ağladı. Sahneye gelen çocukları Vali Süleyman Kamcı tek tek kucaklayıp, öptü.
Devlet Övünç Madalyası töreni Müftü Doç. Dr. Şahin Güven tarafından okunan dua ile sona erdi.
İşte Afrin'de son durum! Böyle görüntülendiler
İlk Amerika'da görülmüştü! Kayseri'de şaşırtan olay
Son seçim anketlerine göre hangi parti ne kadar oy alacak?
NP: Erdoğan ABD ile köprüleri atar mı?
Sosyal medyadaki mesajıyla gündeme gelmişti... Adliye önünde birbirlerine girdiler
Çanakkale'de çatı katından düşen işadamı öldü
Ahmet Takan yazdı: MHP anketçileri tehdit ediyor...
CHP’li İnce, genel başkanlığa adaylığını Ankara’da duyuracak
Instagram’da 'stalk' yapanlar için kötü haber
Dondu, ölü bedeni hayata geri döndü!
Türk profesör karların ortasında uyudu
WhatsApp kullananlar dikkat! İşinizden olabilirsiniz
Okuyucu Yorumları 0 yorum