Şehit çocukları Gelibolu Yarımadası'nda

Burak GEZEN/ÇANAKKALE, (DHA)- TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK) Mehmetçik Vakfı'nın düzenlediği kültür gezisi kapsamında Türkiye'nin değişik kentlerinden gelen şehit erbaş ve erlerin üniversitede okuyan çocukları, Gelibolu Yarımadası Tarihi Alanı'nı gezdi. Şehitlikleri ziyaret eden şehit çocukları, yoğun duygular yaşadı. Mehmetçik Vakfı'nın bu yıl Ankara'dan başlattığı kültür gezisi kapsamında Eskişehir ve Bursa'ya götürülen 70 şehit çocuğu, bu sabah Çanakkale'ye geldi. Gelibolu Yarımadası Tarihi Alanı'nda ilk olarak Şehitler Abidesi'ni ziyaret eden şehit çocuklarına, uzman rehberler tarafından Çanakkale Savaşları ve bölge hakkında bilgi verildi. Burada sembolik şehitlik ve meçhul asker anıt mezarını ziyaret edip, dua eden şehit çocukları, Çanakkale Savaşları kahramanlıklarını anlatan Atatürk Anıtı’nın da bulunduğu rölyefler ve Şehitler Abidesi önünde hatıra fotoğrafı çektirdi. Mehmetçik Vakfı Yardımlar Müdürü emekli albay Mesut Genç, bu yıl kültür gezilerinin 10'uncusunu düzenlediklerini belirterek, "2018 kültür gezimize değişik illerinden şehit erbaş ve erlerimizin üniversitede okuyan çocukları katılıyor. Gezimize toplam 70 öğrenciyle birlikte 9 Temmuz tarihinde Ankara'dan başladık. İlk olarak Anıtkabir'i ziyaret ettik. Öğrenciler, Vakfımız ile ilgili bilgilendirildi. Eskişehir ve Bursa gezimizin ardından Çanakkale'ye geldik. Şuanda Gelibolu Yarımadası'ndaki ziyaretlerimizi gerçekleştiriyoruz. Atamızın huzurunda olmaktan dolayı çok mutluyuz" dedi. Geziye katılan öğrencilerden Beyza Nur Aydın ise burada bulundukları için Mehmetçik Vakfı’na teşekkür ederken, "Bu duyguları yaşamak çok güzel. Rehberler eşliğinde burayı gezerek bilmediğimiz yeni bilgiler edindik. Buranın duygu yoğunluğu hepimizi çok etkiledi. Burada olmaktan dolayı gurur duyuyoruz. Atalarımızın yaşadıklarını dinlemek bizi sorumluluklarımız konusunda daha fazla bilinçlendirdi. İyi ki buraya geldik" diye konuştu. Bir diğer öğrenci Emre Nurbay Öztürk de Gelibolu Yarımadası’nda şehitlerin huzurunda bulunmanın çok güzel bir duygu olduğunu ifade etti. Öztürk, "Mehmetçik Vakfına bu duyguları bize yaşattıkları için çok teşekkür ediyoruz. Onların bizlere bıraktıkları bu toprakları sonuna kadar savunacağız. Gençler olarak sahip çıkacağız" dedi. Öğrenciler, yarın da Troya Antik Kenti'ni ziyaret ederek, Çanakkale programını tamamlayacak.



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