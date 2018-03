Şehit çocuklarında babalarının mezarlarına doğum günü çiçekleri

Çorum’daki 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü’nde şehit Uzman Çavuş Mustafa Aslan’nın çocukları Zeynep ve Efe ve Uzman Çavuş Habip Gökçe’nin kızı Miray babalarının mezarına bıraktığı doğum günü çiçeği ve mesajı görenleri duygulandırdı.

Şehitlik anıtında düzenlenen anma programında Hakkari’nin Çukurca ilçesinde terör örgütü PKK mensupları ile güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada şehit olan Uzman Çavuş Mustafa Aslan’nın kızı Zeynep ve oğlu Efe 5 Mart 1982 yılında doğan babalarının mezarına bıraktığı doğum günü çiçeğinin yanı sıra “Doğum günün kutlu olsun babacığım” yazılı not bıraktı.

16 Mart’ta doğum günü olan Uzman Çavuş Habip Gökçe’nin kızı ise babasının doğum gününü yazılı olduğu notu babasının mezarına bıraktı.

Şehit Uzman Çavuş’un eşi Kübra Gökçe ise, “Sensiz daha kaç gün geçer ömrümden bilemem. Tek bildiğim son nefesime kadar aşkınla, sevginle, bana kızıma bıraktığın onur, gurur ve şerefle başımız dik yaşamak. Seni çok ama çok seviyorum. Şehidim, aşkım, ömrüm, özlemim, can parem. Doğum günün kutlu olsun”, anne Hatun Gökçe ise, “İnsan büyür beşikte mezarda yatmak için. Ve kahramanlar can verir yurdu yaşatmak için canım oğlumuz seni unutmadık” yazılı çiçek ve notu bıraktı.

Şehit Uzman Çavuş’un kardeşi Harun Gökçe, 19 Nisan’da Şırnak’ta şehit olduğunu hatırlatan kardeşi, “16 Mart’ta doğum günü vardı. Hüzünlendik gururlandık. Bugünde Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitleri anma günü. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizin ruhu şad olsun. Hepsini rahmetle anıyoruz. Bizlere üzerinde yaşayacağımız vatanımızı bıraktılar. Bayrağımız için şehit düştüler” dedi.

Anne Hatun Gökçe ise, oğlunun iki gün önce doğum günü olduğunu belirterek, “Üzüldük. Şehitlerimize Allah rahmet eylesin” ifadelerini kullandı.

Baba Mehmet Gökçe, gururlu olduğunu belirterek, “Allah tüm şehitlerimize gani gani rahmet eylesin. Gururluyum” dedi.

Şehitlikte düzenlenen törene Vali Necmettin Kılıç, AK Parti Çorum milletvekili ve TBMM İdare Amiri Salim Uslu, Belediye Başkanı Zeki Gül, Garnizon Komutanı J. Kd. Alb. Çetin Öcal, İl Jandarma Alay Komutanı J. Kd. Alb. Abdurrahman Başbuğ, Belediye Başkanı Zeki Gül, sivil toplum kuruluşları ve siyasi partilerin temsilcileri, üst düzey askeri ve emniyet görevlilerinin yanı sıra muharip ve malul gaziler ile şehit aileleri katıldı.