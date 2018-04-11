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Şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz’ın anısına 2 bin fidan dikildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.04.2018 18:17 | Son Güncelleme

Kırklareli Üniversitesi Kayalı Yerleşkesi’nde, şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz anısına 2 bin fidan dikildi.Gerçekleşen törende yapılan açılış konuşmalarının ardından Kırklareli Üniversitesi Kayalı Yerleşkesi’nde 2 bin fidan toprakla buluştu.

Kırklareli Üniversitesi Kayalı Yerleşkesi’nde, şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz anısına 2 bin fidan dikildi.
Gerçekleşen törende yapılan açılış konuşmalarının ardından Kırklareli Üniversitesi Kayalı Yerleşkesi’nde 2 bin fidan toprakla buluştu. Programa; Kırklareli Valisi Orhan Çiftçi, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Gider, Cumhuriyet Başsavcısı Ozan Kaya, Kırklareli Üniversitesi Rektörü Bülent Şengörür, kamu kurum kuruluş amirleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

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