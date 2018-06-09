Şehit diplomat Yergüz, Cenevre'de anıldı

Türkiye'nin Bern Büyükelçisi İlhan Saygılı, burada yaptığı konuşmada, Yergüz için ilk defa geniş katılımlı anma programı düzenlendiğini belirterek Bayar ve Federasyon üyelerine teşekkür etti. Yergüz'ü unutmayacaklarını ifade eden Saygılı, "Türk milleti şehitlerini unutmaz, gazilerini başının üstünde taşır. Devleti uğruna can verenler, milletin hafızasında kıyamete kadar var olurlar. Katilinin ifadelerine gazete kupürlerinde kahramanlık hikayesi gibi yer verenlere inat, adını şehit edildiği bu şehre kazıyacağız." dedi.

- İsviçre'ye Ermeni anıtı tepkisi

Büyükelçi Saygılı, İsviçre'nin Cenevre kentindeki Trembley Parkı'nda geçen nisan ayında açılan Ermeni anıtına da tepki gösterdi. 1915 olaylarıyla ilgili Ermeni iddiaları etrafında genel bir uzlaşının olmadığını, konuyla ilgili Türk anlatısının dillendirilmesinin demokratik bir hak ve ifade özgürlüğünün koruması altında olduğunun Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararıyla tescillendiğini aktaran Saygılı, şöyle konuştu:

"Hal böyleyken, ülkemizi sözde soykırımla suçlayan anıt konusunda üzücü olan, tüm girişimlerimize rağmen, bazı yerel siyasetçilerin de buna göz yumması oldu. Elbette, konunun İsviçre Konfederasyonu'nun dış politikasını ilgilendiren hassas bir boyutu da bulunmaktadır. İsviçre'deki Türk toplumunu da inciten bu adımlardan kaçınılması gerektiğini düşünüyoruz. "

- "Türkiye hedef alındı"

Türkiye'nin Cenevre Başkonsolosu Mehmet Sait Uyanık ise konuşmasında, Yergüz ve diğer tüm şehitlerin ailelerinin ve Türk milletinin yüreğine düşen ateşin hiçbir zaman dinmeyeceğine işaret etti.