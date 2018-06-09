Şehit diplomat Yergüz, Cenevre'de anıldı

CENEVRE (AA) - İsviçre'nin Cenevre kentinde, 9 Haziran 1981'de ASALA terör örgütü mensubu tarafından şehit edilen Başkonsolosluk Sekreteri Mehmet Savaş Yergüz için anma programı düzenlendi.
Batı İsviçre Türk Dernekleri Federasyonu Başkanı Celal Bayar'ın girişimleriyle düzenlenen anma töreni, Yergüz'ün şehit edildiği caddenin hemen yanındaki meydanda iki çadır kurularak gerçekleştirildi.
İsviçre polisinin geniş güvenlik önlemleri aldığı tören, İsviçre milli marşı ve İstiklal Marşı'nın çalınması ve saygı duruşuyla başladı.
Türkiye'nin Bern Büyükelçisi İlhan Saygılı, burada yaptığı konuşmada, Yergüz için ilk defa geniş katılımlı anma programı düzenlendiğini belirterek Bayar ve Federasyon üyelerine teşekkür etti. Yergüz'ü unutmayacaklarını ifade eden Saygılı, "Türk milleti şehitlerini unutmaz, gazilerini başının üstünde taşır. Devleti uğruna can verenler, milletin hafızasında kıyamete kadar var olurlar. Katilinin ifadelerine gazete kupürlerinde kahramanlık hikayesi gibi yer verenlere inat, adını şehit edildiği bu şehre kazıyacağız." dedi.
- İsviçre'ye Ermeni anıtı tepkisi
Büyükelçi Saygılı, İsviçre'nin Cenevre kentindeki Trembley Parkı'nda geçen nisan ayında açılan Ermeni anıtına da tepki gösterdi. 1915 olaylarıyla ilgili Ermeni iddiaları etrafında genel bir uzlaşının olmadığını, konuyla ilgili Türk anlatısının dillendirilmesinin demokratik bir hak ve ifade özgürlüğünün koruması altında olduğunun Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararıyla tescillendiğini aktaran Saygılı, şöyle konuştu:
"Hal böyleyken, ülkemizi sözde soykırımla suçlayan anıt konusunda üzücü olan, tüm girişimlerimize rağmen, bazı yerel siyasetçilerin de buna göz yumması oldu. Elbette, konunun İsviçre Konfederasyonu'nun dış politikasını ilgilendiren hassas bir boyutu da bulunmaktadır. İsviçre'deki Türk toplumunu da inciten bu adımlardan kaçınılması gerektiğini düşünüyoruz. "
- "Türkiye hedef alındı"
Türkiye'nin Cenevre Başkonsolosu Mehmet Sait Uyanık ise konuşmasında, Yergüz ve diğer tüm şehitlerin ailelerinin ve Türk milletinin yüreğine düşen ateşin hiçbir zaman dinmeyeceğine işaret etti.
Uyanık, Ermeni Asala terör örgütünün, hayatlarını dünyanın çeşitli yerlerinde vatana hizmet ve dünya barışı için çabalamaya adamış 42 Türk diplomatı katlettiğini anımsatarak şunları söyledi:
"9 Haziran 1981 Salı akşamı saat 18.05'te Başkonsolosluğumuzdaki mesaisini tamamladıktan sonra evine gitmek üzere Ferdinand Hodler Caddesi'nde yürürken patlayan silah, ülkemize ve vatandaşlarımıza hizmet dışında gayesi bulunmayan, henüz 39 yaşında, hayatının baharındaki Mehmet Savaş Yergüz'ü değil aynı zamanda temsil etmekte olduğu Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni de hedef almıştı."
Cenevre Belediyesinin Ermeni anıtının açılmasında taraf olmasına da tepki gösteren Uyanık, "Birleşmiş Milletler ve birçok uluslararası kuruluşa ev sahipliği yapan Cenevre gibi bir kentte, belediyenin, tarihçiler tarafından dahi tartışılmakta olan bir konuda taraf olması ve üstelik Yergüz'ün şehit edildiği şehirde Ermeni anıtı yapılması, İsviçre Türk toplumunda derin üzüntü yaratmıştır." değerlendirmesinde bulundu.
- Bayar'dan İsviçre Türk toplumuna çağrı
Anma programını organize eden Batı İsviçre Türk Dernekleri Federasyonu Başkanı Bayar da Ermenilerin iddialarını dünya kamuoyuna anlatmak için terörizm yöntemine başvurduğunu, ASALA'nın da aralarında bulunduğu çeşitli Ermeni terör örgütlerinin 1973-1985 arasında Türk diplomatlarına ve hedeflerine karşı 21 ülkede ve 4 kıtada 200'den fazla saldırılarda bulunduğunu ve bu saldırılarda şehit olan onlarca diplomatın, memurun ve yakınlarının unutulmaması gerektiğini dile getirdi.
"Bugün Ermeni terörü durdu ancak Ermeni gruplarının 'sözlü kurşunlarının' toplumumuzu ve Türkiye'yi hedef almaya devam ettiği bir gerçektir." diyen Bayar, İsviçre'deki Türk toplumunu beraber hareket etmeye, Ermenilerin iddialarına karşı harekete geçmeye, aktif ve iyi organize olmaya davet etti.
- Törene çok sayıda diplomat katıldı
Şehit Yergüz'ü anma törenine, Türkiye'nin BM Cenevre Ofisi Nezdindeki Daimi Temsilcisi Büyükelçi Naci Koru, Türkiye'nin Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Nezdindeki Daimi Temsilcisi Kemal Madenoğlu, Azerbaycan'ın BM Cenevre Ofisi Nezdindeki Daimi Temsilcisi Büyükelçi Vakıf Sadıkov, İsviçre Türk Toplumu (İTT) Başkanı Levent Karaağaç, Uluslararası İnsan Hakları ve Kalkınma İttifakı Derneği Başkanı Ender Demirtaş, Türk ve Azeri diplomatlar, İsviçre ve Fransa'dan gelen Türk vatandaşları katıldı.
Törende "Turquia1912" adlı müzik grubu üyelerinden iki genç öğrenci de keman ve viyola dinletisi sundu.
Konuşmaların ardından, katılımcılar Yergüz'ün portresinin altına karanfiller bıraktı.
Program sonrasında katılımcılara Türk lokumu dağıtıldı. Bayar, Yergüz’ün şehit olduğu yere çelenk bıraktı.
- Yergüz'ün katili tahliye edilmişti
Cenevre Başkonsolosluğu Sekreteri Yergüz, 9 Haziran 1981'de mesai bitiminde başkonsolosluktan çıkıp evine yürürken ASALA mensubu terörist Mardiros Jamkochyan tarafından sokak ortasında vurularak şehit edilmişti.
Jamkochyan, İsviçre’de Aralık 1981’de 15 yıl ağır hapis cezasına çarptırılmış, 12 yıl sonunda şartlı tahliye edilmişti. Terörist Jamkochyan’ın serbest bırakılmasını sağlamak için ASALA tarafından kurulan 9 Haziran Grubu'nun 19-22 Temmuz 1981 arasında Zürih, Bern, Lozan ve Cenevre'de gerçekleştirdiği bombalı saldırılarda 1 kişi ölmüş, 30 kişi yaralanmıştı.
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