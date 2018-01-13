Şehit Emniyet Müdürü Okkan için karate turnuvası düzenlendi

Diyarbakır'da 17 yıl önce düzenlenen saldırıda şehit edilen Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan için Sakarya'da İller Arası Karate Lig Turnuvası düzenlendi.

Hendek ilçesinde Yeni Spor Salonu'nda Hendek Kaymakamlığı, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ve Hendek Belediyesi organizasyonluğunda gerçekleşen "Şehit Ali Gaffar Okkan İller Arası Karate Lig Turnuvası"na 13 ilden, 48 kulüp ve bin 350 sporcu katıldı.

Hendek Belediye Başkanı İrfan Püsküllü, burada yaptığı konuşmada, turnuvaya katılanlara teşekkür ederek, "Bundan tam 17 yıl önce vatanı için 5 polis arkadaşı ile şehadete yürüyen şehit Ali Gaffar Okkan için düzenlenmiş olan turnuvaya katılımlarınızdan dolayı teşekkür ediyoruz. Aradan geçen 17 yıla rağmen anısı halen unutulmamış ve bu kadar kalabalıkla anılıyor olmak hiçbir insana nasip olmamıştır. Ali Gaffar Okkan ve tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum." dedi.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Fatih Çelikel ise Okkan'ın 24 Ocak 2001'de hainlerin alçakça ve kalleşçe suikastı sonucu şehit düştüğünü anımsattı.