HABER

Şehit Emniyet Müdürü Okkan için karate turnuvası düzenlendi

GÜNCEL HABERLERİ | 13.01.2018 16:03 | Son Güncelleme 12 dakika önce

- Sakarya'da düzenlenen Okkan İller Arası Karate Lig Turnuvası"na 13 ilden, 48 kulüp ve bin 350 sporcu katıldı - Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Çelikel : - "Sakarya'nın yetiştirdiği şahsiyetli insan, örnek devlet adamı, gözü kara, mert emniyet müdürü, Diyarbakır halkının hitabıyla 'Gaffar Baba' hainlerin alçakça, kalleşçe suikastı sonucu şehit edildi. 17 yıl önce aramızdan ayrılan şehit Emniyet Müdürümüz Ali Gaffar Okkan'ı saygı, sevgi ve minnetle yad ediyoruz. Müsabakalara katılan tüm sp

Diyarbakır'da 17 yıl önce düzenlenen saldırıda şehit edilen Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan için Sakarya'da İller Arası Karate Lig Turnuvası düzenlendi.

Hendek ilçesinde Yeni Spor Salonu'nda Hendek Kaymakamlığı, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ve Hendek Belediyesi organizasyonluğunda gerçekleşen "Şehit Ali Gaffar Okkan İller Arası Karate Lig Turnuvası"na 13 ilden, 48 kulüp ve bin 350 sporcu katıldı.

Hendek Belediye Başkanı İrfan Püsküllü, burada yaptığı konuşmada, turnuvaya katılanlara teşekkür ederek, "Bundan tam 17 yıl önce vatanı için 5 polis arkadaşı ile şehadete yürüyen şehit Ali Gaffar Okkan için düzenlenmiş olan turnuvaya katılımlarınızdan dolayı teşekkür ediyoruz. Aradan geçen 17 yıla rağmen anısı halen unutulmamış ve bu kadar kalabalıkla anılıyor olmak hiçbir insana nasip olmamıştır. Ali Gaffar Okkan ve tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum." dedi.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Fatih Çelikel ise Okkan'ın 24 Ocak 2001'de hainlerin alçakça ve kalleşçe suikastı sonucu şehit düştüğünü anımsattı.

Şehit Okkan'ı rahmet ve minnetle andıklarını dile getiren Çelikel, "Sakarya'nın yetiştirdiği şahsiyetli insan, örnek devlet adamı, gözü kara, mert emniyet müdürü, Diyarbakır halkının hitabıyla 'Gaffar Baba' hainlerin alçakça, kalleşçe suikastı sonucu şehit edildi. 17 yıl önce aramızdan ayrılan şehit Emniyet Müdürümüz Ali Gaffar Okkan'ı saygı, sevgi ve minnetle yad ediyoruz. Aziz şehidimizin ve vatanımız uğruna can veren tüm şehitlerimizin ruhları şad, mekanları cennet olsun." diye konuştu.

Programa, İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, Şehit Emniyet Müdürü Gaffar Okkan'ın ablası Sabahat Aslan, Avrupa, Dünya Karate Hakem Kurulu Üyesi Uğur Kobaş, İlçe Spor Müdürü Süleyman Akıcı, Hendek Halk Eğitim Müdürü Necati Tan, sporcu aileleri ve vatandaşlar katıldı.

Sporcuların kıyasıya mücadele ettiği müsabakalarda derece alanlara ilk madalyayı, Şehit Emniyet Müdürü Okkan'ın ablası Arslan takdim etti.

Dereceye giren diğer sporculara madalyaları protokol üyeleri tarafından verildi.

(AA)

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İbrahim Tatlıses'in evlilik teklifine Ayşegül Yıldız'dan yanıt geldi!

İbrahim Tatlıses'in evlilik teklifine Ayşegül Yıldız'dan yanıt geldi!

Başakşehir Arda Turan'la anlaştığını açıkladı

Başakşehir Arda Turan'la anlaştığını açıkladı

Viagra'yı fazla kaçırınca olanlar oldu! Havalimanında şoke eden görüntüler

Viagra'yı fazla kaçırınca olanlar oldu! Havalimanında şoke eden görüntüler

'Bu iş benim kadınlığa geçiş dönemim oldu'

'Bu iş benim kadınlığa geçiş dönemim oldu'

7 ilden gelen 100 kişinin yaptığı şey dehşete düşürdü

7 ilden gelen 100 kişinin yaptığı şey dehşete düşürdü

TSK'nın acil ilanına rekor başvuru

TSK'nın acil ilanına rekor başvuru

İlginizi Çekebilir

Erdoğan, Aysun Kayacı'ya ateş püskürdü

Erdoğan, Aysun Kayacı'ya ateş püskürdü

Son dakika! Abdullah Gül'den Erdoğan ve AK Parti'ye yanıt

Son dakika! Abdullah Gül'den Erdoğan ve AK Parti'ye yanıt

İstanbullulara uyarı! Çok ciddi geliyor

İstanbullulara uyarı! Çok ciddi geliyor

Sözcü'den köşe talep eden Gökçek'e yanıt

Sözcü'den köşe talep eden Gökçek'e yanıt

Son dakika: 697 sayılı KHK Resmi Gazete'de yayımlandı!

Son dakika: 697 sayılı KHK Resmi Gazete'de yayımlandı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Bir sabah uyandı ve görmüyordu! Türkiye'de sadece 6 kişide bu hastalık var

Bir sabah uyandı ve görmüyordu! Türkiye'de sadece 6 kişide bu hastalık var

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye edilen aslanlar Gaziantep'te

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye edilen aslanlar Gaziantep'te

Askeri gemide yangın! 11 asker hastaneye kaldırıldı

Askeri gemide yangın! 11 asker hastaneye kaldırıldı

Bozdağ'dan AYM'nin kararına ilişkin yeni açıklama

Bozdağ'dan AYM'nin kararına ilişkin yeni açıklama

Son dakika: TSK, Afrin'deki PYD mevzilerini vurmaya başladı

Son dakika: TSK, Afrin'deki PYD mevzilerini vurmaya başladı

Erdoğan'dan Afrin'e operasyon sinyali!

Erdoğan'dan Afrin'e operasyon sinyali!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.