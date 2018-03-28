Şehit emniyet müdürünün ismi kütüphanede yaşatılacak

Fetullahçı Terör Örgütü'nce (FETÖ), 15 Temmuz darbe girişimi gecesinde Özel Harekat Daire Başkanlığına düzenlenen bombalı saldırıda şehit düşen Özel Harekat Daire Başkan Yardımcısı Önder Güzel'in adı, Mamak ilçesinde bir okulda oluşturulan kütüphanede yaşatılacak.
Emniyet Genel Müdürlüğünce hazırlanan Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı (ÇOGEP) kapsamında, Ankara Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünce Mamak ilçesindeki Şehit Hasan Altın Ortaokulu binasında hazırlanan "Z Kütüphane" hizmete açıldı.
Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı Ayşegül Özcan, burada yaptığı konuşmada, Emniyet teşkilatının toplumun güven ve huzurunu sağlama görevini, halkın desteğini her zaman arkasında hissederek yüksek vazife şuuruyla yerine getirdiğini ifade etti.
15 Temmuz darbe girişimi gecesi Gölbaşı'nda bulunan Özel Harekat Daire Başkanlığına hava saldırısı düzenlediğini anımsatan Özcan, şunları kaydetti:
"Bu proje kapsamında yaptırmış olduğumuz Z- Kütüphanemize, 15 Temmuz 2016 günü ülkemize yapılan hain darbe girişiminde şehit düşen 2. Sınıf Emniyet Müdürü Önder Güzel'in ismini vererek, zaten gönlümüzde olan şehidimizin adının ebediyen yaşatılması istenmiştir. Bu kütüphaneden faydalanacak genç kardeşlerim, umarım şehidimizin adını taşıyan bu kütüphanede okuduğunuz kitaplar sayesinde daha çok öğrenir, hayal kurar ve kurduğunuz hayalleri gerçekleştirebilmek, gerek Önder Güzel'in gerekse binlerce şehidimizin emaneti olan ülkemizi kalkındırmak için daha çok çalışır ve onlara layık olursunuz."
Şehit Önder Güzel'in eşi Yeşim Güzel de kütüphanenin hayırlı olmasını dileyerek, eşinin isminin bu sayede yaşatılacağı için mutluluk duyduğunu ifade etti
Konuşmaların ardından dualar eşliğinde kütüphanenin açılışı yapıldı.
Açılışa, Mamak Kaymakamı Ziya Polat, Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, İlçe Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney ve davetliler katıldı.
Meriç'ten son dakika kötü haber! 20 sığınmacı kayboldu
Yeni Şafak Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Karagül: Bu tuzağa düşersek Hatay elimizden gidecek
Son dakika! Rusya'dan çok sert açıklama! 'Rus vatandaşlarına cinayet girişimi...'
Kim Jong Un'un Çin ziyareti sonrası Trump'tan ilk yorum: Dört gözle bekliyor
GetContact ve benzeri uygulamalar için BTK devrede!
Adana'da akılalmaz olay! Dertleşme bahanesiyle çağırdı bu hale getirdi!
AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal: Haziran ayı sonunda büyük kongremizi yapacağız
Fazla 'müstehcen' bulundu, film çekmesi yasaklandı
Huawei P20 Pro; 3 kameralı ilk telefon
Oraya gitmeden önce bir kez daha düşünün
Baraj gölüne düşen cipi kaybolmasın diye üzerinde bekledi
Meral Akşener'den flaş 'Gezi' çıkışı: Sakın sizi FETÖ aldatmış olmasın
Okuyucu Yorumları 0 yorum