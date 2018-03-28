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Şehit emniyet müdürünün ismi kütüphanede yaşatılacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.03.2018 16:29 | Son Güncelleme

FETÖ tarafından, 15 Temmuz darbe girişimi gecesi bombalanan Özel Harekat Daire Başkanlığında şehit düşen Özel Harekat Daire Başkan Yardımcısı Güzel'in adı, Mamak ilçesinde bir okulda oluşturulan kütüphaneye verildi

Fetullahçı Terör Örgütü'nce (FETÖ), 15 Temmuz darbe girişimi gecesinde Özel Harekat Daire Başkanlığına düzenlenen bombalı saldırıda şehit düşen Özel Harekat Daire Başkan Yardımcısı Önder Güzel'in adı, Mamak ilçesinde bir okulda oluşturulan kütüphanede yaşatılacak.

Emniyet Genel Müdürlüğünce hazırlanan Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı (ÇOGEP) kapsamında, Ankara Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünce Mamak ilçesindeki Şehit Hasan Altın Ortaokulu binasında hazırlanan "Z Kütüphane" hizmete açıldı.

Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı Ayşegül Özcan, burada yaptığı konuşmada, Emniyet teşkilatının toplumun güven ve huzurunu sağlama görevini, halkın desteğini her zaman arkasında hissederek yüksek vazife şuuruyla yerine getirdiğini ifade etti.

15 Temmuz darbe girişimi gecesi Gölbaşı'nda bulunan Özel Harekat Daire Başkanlığına hava saldırısı düzenlediğini anımsatan Özcan, şunları kaydetti:

"Bu proje kapsamında yaptırmış olduğumuz Z- Kütüphanemize, 15 Temmuz 2016 günü ülkemize yapılan hain darbe girişiminde şehit düşen 2. Sınıf Emniyet Müdürü Önder Güzel'in ismini vererek, zaten gönlümüzde olan şehidimizin adının ebediyen yaşatılması istenmiştir. Bu kütüphaneden faydalanacak genç kardeşlerim, umarım şehidimizin adını taşıyan bu kütüphanede okuduğunuz kitaplar sayesinde daha çok öğrenir, hayal kurar ve kurduğunuz hayalleri gerçekleştirebilmek, gerek Önder Güzel'in gerekse binlerce şehidimizin emaneti olan ülkemizi kalkındırmak için daha çok çalışır ve onlara layık olursunuz."

Şehit Önder Güzel'in eşi Yeşim Güzel de kütüphanenin hayırlı olmasını dileyerek, eşinin isminin bu sayede yaşatılacağı için mutluluk duyduğunu ifade etti

Konuşmaların ardından dualar eşliğinde kütüphanenin açılışı yapıldı.

Açılışa, Mamak Kaymakamı Ziya Polat, Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, İlçe Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney ve davetliler katıldı.

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