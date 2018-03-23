Şehit Enes Sarıaslan anıtı ve hatıra ormanı yapılıyor

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde Dünya Ormancılık Haftası dolayısıyla Afrin operasyonunda şehit düşen Enes Sarıaslan adına hatıra ormanı ve anıt dikimi yapılıyor.
Adıyaman Orman İşletme Müdürü Mehmet Harbi, Gölbaşı Orman İşletme Şefi Mutluay Eren ve Ağaçlandırma Şefi Fatma Bindal Afrin operasyonunda şehit düşen Enes Sarıaslan’ın ailesini ziyaret etti.
Besni ilçesi Atmalı köyü girişinde bulunan hatıra ormanı ve anıt inşaatı hakkında bilgi verdi. Gölbaşı Orman İşletme Şefliği tarafından getirilen zeytin fidanları şehidin babası İmam Sarıaslan tarafından vatandaşlara dağıtıldı. Vatandaşların yardımıyla dikilen fidanlar ve yapılan anıtın çevre düzenlemesinin ardından anıtın ve hatıra ormanının açılışı ileri bir tarihte yapılacağı bildirildi.
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