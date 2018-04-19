Şehit Er İlhami Çelebi’nin naaşı toprağa verildi

Hatay’ın Yayladağı ilçesinde şehit düşen Er İlhami Çelebi’nin naaşı, memleketi Diyarbakır’ın Bismil ilçesine bağlı Şahintepe köyünde toprağa verildi.

Hatay’ın Yayladağı ilçesi 3’ncü Hudut Tabur Komutanlığı Aşağıpulluyazı Hudut Karakolunda görevli askerlerin dün Suriye sınırından kaçak yollarla geçmeye çalışan bir gruba müdahalesi sırasında şehit düşen Er İlhami Çelebi’nin naaşı memleketi Bismil’e getirildi. Şehidin naaşı, öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Şahintepe köyünde toprağa verildi.

Cenazeye, İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkanı Turgay Gülenç, Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre, 7. Kolordu Komutanı Tümgeneral Sinan Yayla, Bölge Jandarma Komutanı Tümgeneral Halis Zafer Koç, 8. Anajet Üs Komutanı Tuğgeneral Kadircan Kottaş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ali Demir, İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, şehidin yakınları ve vatandaşlar katıldı.