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Şehit Erzurumlu teğmenin naaşı memleketine getirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.03.2018 11:38 | Son Güncelleme

Afrin’de yürütülen Zeytin Dalı Harekatı’nda şehit düşen Piyade Teğmen Muhammet Kır’ın naaşı Erzurum’daki baba ocağına getirildi.Afrin bölgesinde icra edilen arama tarama faaliyetleri esnasında tuzaklanan el yapımı patlayıcının (EYP) patlaması sonucu şehit olan Piyade Teğmen Muhammet Kır’ın (25) naaşı askeri uçakla Erzurum Hava Meydan Komutanlığına getirildi.

Afrin’de yürütülen Zeytin Dalı Harekatı’nda şehit düşen Piyade Teğmen Muhammet Kır’ın naaşı Erzurum’daki baba ocağına getirildi.
Afrin bölgesinde icra edilen arama tarama faaliyetleri esnasında tuzaklanan el yapımı patlayıcının (EYP) patlaması sonucu şehit olan Piyade Teğmen Muhammet Kır’ın (25) naaşı askeri uçakla Erzurum Hava Meydan Komutanlığına getirildi. Burada düzenlenen karşılama töreninin ardından şehidin cenazesi Mareşal Fevzi Çakmak Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Piyade Teğmen Muhammet Kır’ın cenazesi Narmanlı Camii’nde kılınacak namazın ardından Kars Kapı Şehitliğinde son yolculuğuna uğurlanacak.
Cenaze törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılması bekleniyor.

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