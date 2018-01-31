Şehit eşinden yürekleri yakan paylaşım

Şehit askerlerden Kayserili Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı'ndan geriye 6 aylık eşi Birgül'ün sosyal medyadan paylaştığı görüntüler kaldı.
Birgül Muratdağı, görevde olan eşine 25'inci yaş günü nedeniyle gönderdiği pastayı, şehit Mehmet Muratdağı'nın arkadaşlarıyla kesip, kutlama yaptığı görüntüler ve kına gecelerine ait videoyu paylaştığı görüldü.
DHA
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