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Şehit eşinden yürekleri yakan paylaşım

GÜNCEL HABERLERİ | 31.01.2018 11:58 | Son Güncelleme

Türk Silahları Kuvvetleri’nin Suriye’nin Afrin bölgesinde düzenlediği ‘Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı’nın eşi Birgül Muratdağı, sosyal medyadan eşinin son doğum günü kutlamasındaki görüntülerini paylaştı.

Şehit eşinden yürekleri yakan paylaşım

Şehit askerlerden Kayserili Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı'ndan geriye 6 aylık eşi Birgül'ün sosyal medyadan paylaştığı görüntüler kaldı.

Birgül Muratdağı, görevde olan eşine 25'inci yaş günü nedeniyle gönderdiği pastayı, şehit Mehmet Muratdağı'nın arkadaşlarıyla kesip, kutlama yaptığı görüntüler ve kına gecelerine ait videoyu paylaştığı görüldü.

DHA

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şehit zeytindalı

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
Şehitlerin sosyal medya hesaplarına bakıyorum da alayı BOZKURT TÜRKLÜĞÜ şeref sayan yiğitler CHP gençlik kolları üyesi de var ama arapmason karışımı rabiş işareti yapan Türklüğü bölücülük sayan TÜRKLÜK dusmanlarindan hiç yok nasıl oluyor
ALLAH TÜRK'Ü KORUSUN.. TÜRKLÜĞÜ BÖLÜCÜLÜK SAYAN ARAPSEVER TÜRKLÜK DÜŞMANLARINI KAHRETSİN SEHITLERIMIZIN MEKÂNI CENNET OLSUN.. YÜCE TÜRK MILLETININ BAŞI SAĞ OLSUN.. AILESINE SABIRLAR VERSIN.. ATEŞ DÜŞTÜĞÜ YERİ YAKIYOR. ......
Arapçı rabişler arabistan a.Türk ordusunda Türk var.
serdar_1981_alcym. rabişciler şovu sever.Şov nerde onlar orda.
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