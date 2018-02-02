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Şehit eşini 4 aylık kızıyla uğurladı

GÜNCEL HABERLERİ | 02.02.2018 19:12 | Son Güncelleme

Mithat ÜNAL/ANAMUR(Mersin),(DHA)- IRAK'ın kuzeyindeki Kani Rash bölgesinde, PKK'lı teröristlerce düzenlenen havanlı saldırıda şehit olan sözleşmeli er Halil İbrahim Şık (28), Mersin'in Anamur ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit Halil İbrahim Şık'ın cenazesi, Hakkari'de düzenlenen törenin ardından havayolu ile Antalya Gazipaşa Havalimanı'na, oradan da karayoluyla Anamur'a getirildi. Bekir ve Sıdıka çiftinin 3 çocuğundan biri olan şehidin cenazesi, İskele Mahallesi'ndeki eşi ve çocuğuyla birlikte yaşadığı evine götürülerek helallik alındı. Şehit Şık için Otagar Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine, Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Mersin Valisi Ali İhsan Su, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Önder Gürbüz, MHP Genel Başkan Yardımcıları Sadir Durmaz ile Oktay Öztürk, Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz ile çok sayıda vatandaş katıldı.

TABUTA SARILIP AĞLADI

Törende şehidin babası Bekir ile annesi Sıdıka ve eşi Ece Şık gözyaşlarını tutamazken, acılı aileyi yakınları teselli eti. Şehidin 4 aylık kızı Nevra'nın bir yakınının kucağında babasının tabutuna bakması herkesi duygulandırdı. Cenaze namazının kılınmasının ardından şehidin yakınları tabutun başına gelerek gözyaşı döktü. Şehidin tabutuna sarılarak öpen eşi Ece Şık'ı askeri görevliler teselli etmeye çalıştı. Ece Şık, "Seni çok seviyorum. Ne olur gitme, benden ayrılma" diyerek ağladı. Törenin ardından şehidin cenazesi Anamur Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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