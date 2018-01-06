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Şehit eşini kamuflajıyla uğurladı

GÜNCEL HABERLERİ | 06.01.2018 15:27 | Son Güncelleme 14 dakika önce

Coşkun MENEK/ERZİNCAN, (DHA)- IRAK'ın kuzeyinde Türkiye sınırına yakın Kaniraş bölgesinde yürütülen operasyon sırasında şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Adem Akpınar (28) memleketi Erzincan'da toprağa verildi. Acılı eş Begüm Ceren Akpınar, eşini kamuflajını giyerek uğurladı.Irak'ın kuzeyinde, Hakkari'nin Şemdinli ilçesine bağlı Derecik beldesinin karşı tarafında bulunan, Türkiye sınırına yakın Kaniraş bölgesinde yürütülen 'Şehit Piyade Uzman Çavuş Gökhan Kurak Operasyonu' sırasında, Piyade Sözleşmeli Er Adem Akpınar, yaya intikal sırasında ayağının kayması sonucu düştü. Adem Akpınar, kendi tüfeğinin ateş alması ile başından vurularak şehit oldu. Akpınar'ın acı haberini ailesi, küçük oğulları Muhammet'i dün sabah izinli geldiği Diyarbakır'daki birliğine uğurladıktan 1 saat sonra aldı. 2015 yılında sözleşmeli er olarak göreve başlayan Kezban- Kenan Akpınar çiftinin 4 erkek çocuğunun ikincisi olan Adem Akpınar için bugün Terzibaba Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Evli ve 6 aylık Balım Nar adlı bir kızı olan Akpınar'ın öğleleyin kılınan cenaze namazına, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Vali Ali Arslantaş, AK Parti Erzincan Milletvekili Sebahattin Karakelle, Gümüşhane Milletvekili Cihan Pektaş, 3'üncü Ordu Komutanı Orgeneral İsmail Serdar Savaş, Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy, askeri ve sivil erkanın yanı sıra şehit yakınları ile binlerce kişi katıldı. Eşinin cenazesine kamuflajını giyerek gelen şehit eşi Begüm Ceren Akpınar, tören sırasında elindeki bereyi koklaması yürekleri dağladı. İl Müftü Yardımcısı Harun Öskan'ın kıldırdığı cenaze namazı ardından şehit polisin cenazesi meslektaşları tarafından omuzlarda taşındı.Bakan Eroğlu ve Vali Arslantaş şehidin babası Kenan Akpınar ile bir süre cenazenin ardından yürüdü. Şehidin annesi Kezban ve eşi Begüm Ceren Akpınar güçlükle ayakta durabildi. Cenaze tekbirler eşliğinde defnedilmek üzere Terzibaba Mezarlığı'nda bulunan şehitliğe götürüldü ve gözyaşları arasında toprağa verildi.

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