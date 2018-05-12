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Şehit eşini kamuflajıyla uğurladı, fotoğrafını öptü

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.05.2018 15:04 | Son Güncelleme

 ŞIRNAK'ta PKK'lı teröristlerin tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Jandarma İstihbarat Astsubay Kıdemli Çavuş Mustafa Kozak (23), memleketi Manisa'nın Salihli ilçesinde, binlerce kişinin katıldığı törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit eşini kamuflajıyla uğurladı, fotoğrafını öptü

İlker KILIÇARSLAN- Emre SAÇLI/SALİHLİ (Manisa), (DHA)- ŞIRNAK'ta PKK'lı teröristlerin tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Jandarma İstihbarat Astsubay Kıdemli Çavuş Mustafa Kozak (23), memleketi Manisa'nın Salihli ilçesinde, binlerce kişinin katıldığı törenle son yolculuğuna uğurlandı. Şehit eşi Rabia Kozak, eşinin kamuflajıyla törene katılırken, Türk bayrağına sarılı tabutu üstünde duran fotoğrafını birçok kez öptü.
Şehit Jandarma İstihbarat Astsubay Kıdemli Çavuş Mustafa Kozak'ın cenazesi, Durasıllı Mahallesi'ndeki baba ocağında helallik alındıktan sonra törenin yapılacağı Merkez Hamidiye Camii'ne getirildi. Cenaze törenine, şehidin eşi Rabia, babası Hasan, annesi Gülşen ve kız kardeşi Sümeyra Kozak ile Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı MHP'li Cengiz Ergün, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakan Yardımcısı Yüksel Coşkunyürek, MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay, CHP Manisa Milletvekili ve Grup Başkanvekili Özgür Özel, Ak Parti Manisa milletvekilleri Uğur Aydemir ve Recai Berber, CHP Manisa milletvekilleri Mazlum Nurlu ve Tur Yıldız Biçer, Salihli Kaymakamı Turgut Çelenkoğlu, Salihli Belediye Başkanı MHP'li Zeki Kayda, Salihli Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uğurlu, Manisa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Can, İzmir İl Jandarma Komutanı Albay Hasan Koçyiğit, Manisa 1'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanı Albay Güven Dere, Manisa İl Emniyet Müdürü Fevzi Bilginç, Ak Parti İl Başkanı Berk Mersinli ve 5 bini aşkın vatandaş katıldı. Şehit eşi Rabia Kozak, eşinin kamuflajıyla törene katıldı. Rabia Kozak, eşi Mustafa Kozak'ın Türk bayrağına sarılı tabutu üstünde duran fotoğrafını alıp defalarca öptü.
ANNE VE KIZKARDEŞTEN 'AĞLAMAYACAĞIZ' SÖZÜ
Şehit annesi Gülşen Kozak'ın "Hiç ağlamayacağım. Hainleri sevindirmeyeceğim. Sen ağlayanları hiç sevmezdin. Rabbim seni yanına nail eylesin. Bekle biz de geleceğiz yavrum" diye seslenmesi yürekleri dağladı. Kız kardeşi Sümeyra Kozak ise, "Ağabey sana ölüm hiç yakışmadı. Genç yaşta seni bizden aldılar. Daha sana doyamadım. Ama ağlamayacağız diye söz verdik. Ağlayıp hainleri sevindirmeyeceğiz" diye konuştu. Şehit babası Hasan Kozak da oğlunun resmine bakarak uzun uzun öptü, "Sana doyamadım oğlum" dedi.
Öğlende kılınan cenaze namazının ardından şehit Jandarma İstihbarat Astsubay Kıdemli Çavuş Mustafa Kozak'ın Türk bayrağına sarılı tabutu, tören mangası tarafından omuzlara alındı. Bir süre omuzlarda taşındıktan sonra, tabut cenaze aracına kondu. Dev Türk bayrakları eşliğinde cenaze aracının ardından yürüyen vatandaşlar, terör örgütünü lanetleyen sloganlar attı. Alandan "Şehitler ölmez vatan bölünmez" sözleri yükseldi. Şehit Kozak, Durasıllı Mahallesi'nde toprağa verildi.
KIRAÇ KONSERİ İPTAL EDİLDİ
Bu arada, bu akşam Salihli'nin Adala Mahallesi'nde 4'üncüsü düzenlenecek Uluslararası Motosiklet Festivali kapsamındaki Kıraç konseri iptal edildi. Şarkıcı Kıraç, konserini şehit haberi nedeniyle iptal ettiğini sosyal medya hesabından, başsağlığı mesajı eşliğinde duyurdu.

FOTOĞRAFLI

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