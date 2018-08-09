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Şehit eşinin ismini oğluna verdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.08.2018 15:21 | Son Güncelleme

Şırnak'ta 24 Nisan'da şehit düşen Astsubay Üstçavuş Sadık Akın baba oldu. Doğum yapan şehit eşi Şenay Akın oğluna Sadık Akın’ın ismini verdi. Akın, eşinin kendisine şu sözleri söylediğini anlattı: Bana bir şey olursa oğlumun adını Sadık koy. Eğer ben sağ kalırsam Mustafa Kemal olacak oğlumun adı. Hayalim bu. Rüyamda şehit olmuştum. Göksu, Şenay diye dibinizdeyim, bağırıyorum size ama sesimi duymuyorsunuz. Meğerse şehit olmuşum ben. Televizyonda altyazı geçecekler Sadık Akın şehit diye...

Şehit eşinin ismini oğluna verdi

24 Nisan 2018 tarihinde Şırnak’ta başlatılan ‘Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ufuk Fesli Operasyonu’nda, merkeze bağlı Soru Tepe mevkiinde önceden tuzaklanmış el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit olan Jandarma Astsubay Üstçavuş Sadık Akın’ın doğum yapan eşi Şenay Akın, eşinin kaybetmenin acısı henüz taze iken, bugün dünyaya getirdiği çocuğuyla hüzün ve mutluluğu bir arada yaşadı.

'OĞLUNUN ADINI MUSTAFA KEMAL KOYACAKTI'

Eşi, Jandarma Astsubay Üstçavuş Sadık Akın (36) şehit düştüğünde henüz 23 haftalık hamile olan Şenay Akın, doğum yaptı. Şenay Akın, dünyaya getirdiği oğluna şehit eşinin ismini verdi. Hastanede çocuğunu kucağına alan acılı anne Şenay Akın, eşinin Gazi Mustafa Kemal Atatürk aşığı olduğunu ifade ederek, eğer şehit olmasaydı oğluna da Mustafa Kemal ismini koyacağını söylediğini vurguladı.

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Eşinin Foça'dan Şırnak'a tayini çıktığını ve eşinin kendisine şehit olacağını söylediğini belirten Akın, "Foça'dan Şırnak'a tayin aldık. 10 ay sonra eşim şehit düştü. Oraya 3 kişi gittik. 4 kişi olalım istedim, olmadı. Mardin yolunda 'Ben bu göreve gittim mi sana gelmeyeceğim. Olur da bana bir şey olursa oğlumun adını Sadık koy. Eğer ben sağ kalırsam Mustafa Kemal olacak oğlumun adı. Hayalim bu' dedi bana. Hayali olmadı. Çocukluk hayaliydi. O kadar Mustafa Kemal aşığıydı ki. Şehit olmasına yakın bu kelimeyi söyledi bana. 'Rüyamda şehit olmuştum. Göksu, Şenay diye dibinizdeyim, bağırıyorum size ama sesimi duymuyorsunuz. Meğerse şehit olmuşum ben' dedi. 'Televizyonda altyazı geçecekler Sadık Akın şehit oldu diye' dedi" ifadelerini kullandı.

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'ŞEHİT OLACAĞIM DERDİ'

Eşinin kendisine sürekli şehit olacağını söylemesi üzerine sürekli şakalaştıklarını dile getiren Akın, "Şuradan bir kurşun yesen ne şehitsin ne gazisin' dedi bana. Ben de 'Anayım ya ikinci çocuğu doğuracağım. Cennet anaların ayağının altına serili ya. Ben de cennete gideceğim. Sen kendi derdine yan. Aman Sadık cennette görüşürüz o zaman. Ben çay suyu koyuyorum. Cennette görüşürüz' dedim gidip çay suyu koydum" dedi.

"BEN ŞEHİT OLUNCA O AĞAÇLARIN ALTINDA OTURMASI NE DE GÜZEL OLUR"

Şehit olan eşinin kendisine mezarını bile gösterdiğini söyleyen Akın, "Ben gelip geçtikçe bana sürekli ölümle ilgili konuşmaya başladı. 'Ben ölürsem, benden önce de ölürsen eğer. Seni bizim köye gömeceğim. Hani sana gösterdim ya izinde Sadık dedemin yanına gömdür. Oradaki ağaçlar küçücüktü. Şimdi büyümüşlerdir. Ben şehit olunca o ağaçların altında oturması ne de güzel olur' dedi. Dediği gibi mezarına gittiğimde eliyle gösterdiği yere gömdürdüm. Gerçekten de ağaçlar büyümeye başlamış orada. Aynen dediği gibi" diye konuştu.

"BEN ONU ÖPÜNCE GÜLÜMSEDİ KALDI KOCAM"

Eşinin şehit olduğunda 23 haftalık hamile olduğunu belirten Akın, eşi Sadık Akın şehit olduktan sonra morgda öptüğünü ve eşinin gülümsediğini söyleyen Akın, "Ben 23 haftalık hamileydim eşim şehit olduğunda. Nisan'da izne geldik. 15 gün Afrin'e göndereceğiz dediler o yüzden izne geldik. Hatta 11 Nisan tarihi 3 yıl önce bizim nişan yaptığımız gün. 12 Nisan da düğün yaptığımız gün. 11 Nisan'da biz Şırnak'a yola çıktık. 12 Nisan'da da evimize vardık. Herkesle vedalaşarak gitti. Herkesten helallik aldı gitti bir güzel. 23 Nisan günü göreve yolladım, uçtu gitti. 24 Nisan'da morga gittim. Komutanlar dedi 'Yenge biz toparlayalım. Şehidimizi toparlayalım yüzünü öyle gösterelim sana' dediler. Ben onu öpünce gülümsedi kaldı kocam. Herkes şok oldu, 'Hamile kadın nasıl morga girdi de kocasını öptü, bizim komutan nasıl güldü kaldı' diye. Kimisi korktu. Benim yüreğimde korku nedir bilmez oldum" dedi.

Hain terör örgütünün tuzağında şehit düşen Jandarma Astsubay Üstçavuş Sadık Akın’dan geriye, 2,5 yaşındaki kızı Göksu ile oynadığı görüntüler kaldı. Şehit eşi Şenay Akın’ın sosyal medya hesabına yüklediği görüntülerde şehit Sadık Akın’ın, kızı Göksu ile oynaması yürekleri bir kez daha dağladı.

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
İNNA LİLLAHİ VE İNNA İLEYHİ RACİUN MAKAMLARIN EN GÜZELİNDE BULUŞURSUNUZ İNŞAALLAH.
Ruhu şad olsun, Allah geride kalanlara sabır versin.
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